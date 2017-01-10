Украинцы кричат «Ганьба» в закрытом аэропорте Стамбула
9 января, в аэропорту Стамбула застряли сотни украинцев. Причиной апокалипсиса стал снежный буран, обрушившийся на турецкий город.
Стихия свирепствуют уже несколько дней из-за чего часть рейсов отменялись и раньше, но днем 9 января аэропорты полностью закрыли для вылетов.
В них скопились тысячи пассажиров, в том числе, и сотни украинцев (так как рейсы на Украину также отменены).
«Люди матерятся на всех языках планеты. Мощно звучит и украинская „Ганьба»,— говорит один из пассажиров.
«Сегодня отменены все рейсы МАУ („Международных авиалиний Украины” — ред.) виз Стамбула по метеоусловиям. Отменен также завтрашний рейс PS716. С пассажирами работают представители в аэропорту.
Им предлагают либо возврат стоимости билета по месту его приобретения, либо альтернативный рейс. В случае выбора второго варианта, если вылет завтра, пассажиров поселят в отель и покормят», — сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.
Пассажиры, которые были в Стамбуле подтверждают, что если добраться до представителя МАУ, то действительно могут и поменять билет и поселить в отель.
В тоже время многие жалуются на работников горячей линии МАУ, которые дают противоречивую информацию.
«Мы несколько часов не могли выяснить к кому нам обратиться за помощью, — говорит один из пассажиров. — Говорили какой-то бред, что нужно идти и просить помочь службы аэропорта, хотя я не у них же покупал билет! Лишь потом попал на вменяемую девушку, которая объяснила к кому нужно обратиться, как найти представителя МАУ, который и решил проблему».
По материалам: http://rusvesna.su/news/1484000609
One thought on “Украинцы кричат «Ганьба» в закрытом аэропорте Стамбула”
Когда страна Скакуасия кончается в страшных судорогах, нефиг шляться в другие, скачите вприпрыжку домой , там будете орать «Ганьба!» с утра до ночи.