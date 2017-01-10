Украинцы кричат «Ганьба» в закрытом аэропорте Стамбула

9 января, в аэропорту Стамбула застряли сотни украинцев. Причиной апокалипсиса стал снежный буран, обрушившийся на турецкий город.

Стихия свирепствуют уже несколько дней из-за чего часть рейсов отменялись и раньше, но днем 9 января аэропорты полностью закрыли для вылетов.

В них скопились тысячи пассажиров, в том числе, и сотни украинцев (так как рейсы на Украину также отменены).

«Люди матерятся на всех языках планеты. Мощно звучит и украинская „Ганьба»,— говорит один из пассажиров.

«Сегодня отменены все рейсы МАУ („Международных авиалиний Украины” — ред.) виз Стамбула по метеоусловиям. Отменен также завтрашний рейс PS716. С пассажирами работают представители в аэропорту. Им предлагают либо возврат стоимости билета по месту его приобретения, либо альтернативный рейс. В случае выбора второго варианта, если вылет завтра, пассажиров поселят в отель и покормят», — сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Пассажиры, которые были в Стамбуле подтверждают, что если добраться до представителя МАУ, то действительно могут и поменять билет и поселить в отель.

В тоже время многие жалуются на работников горячей линии МАУ, которые дают противоречивую информацию.