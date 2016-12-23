Украинцев хотят лишить бесплатной медпомощи

Похоже, граждан Украины аккуратно подводят к мысли о неизбежности внедрения в стране частной медицины. Во всяком случае, на уровне первичного звена медобеспечения.

В интервью одному из украинских СМИ и.о. министра Минздрава Украины Ульяна Супрун выразила надежду, что в июле будущего года Минздрав начнет процесс подписания договоров между пациентами и врачами.

«За эти 6 месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные громады решили, как у них будет выглядеть первичное звено (медицины). То ли это будут центры первичной помощи, то ли поликлиники, то ли частные клиники», — отметила Ульяна Супрун.

Намерения украинского Минздрава косвенно подтверждает и высказывание замминистра Павла Ковтонюка: «Если есть врач, который досматривает вас или членов вашей семьи, вы к нему привыкли, и он вас устраивает, просто подпишите с ним соглашение, и организация, в которой он работает, будет получать деньги за вашу поддержку».

Напомним, что пока Конституция Украины гарантирует гражданам бесплатное медицинское обеспечение.

Ранее в ряде украинских СМИ сообщалось, что в результате недавних шагов Кабмина Украины социальная сфера оказалась на балансе местных органов власти, однако из-за экономического кризиса они не в состоянии поддерживать ее на должном уровне финансирования.