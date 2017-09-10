Украинцев возмутил учебник, в котором Киев назван «матерью городов русских» (ФОТО)

Один из пользователей Twitter выложил в микроблоге фотографии учебника по русскому языку для украинских школ, в котором говорится, что «Киев — мать городов русских».

Снимки вызвали шквал негодования среди украиноязычных пользователей.

«Просто украинский учебник украинского издательства „Генеза“, по которому дети учатся в украинских школах», — написал пользователь под ником magutw, сопроводив пост фотографией страницы, на которой рассказывается о российском флаге и гербе.

​«Мыжебратья на бис: если дети с первого урока не усвоили. Украинские дети. Главные слова урока: Украина, многонациональная, народы, дружба», — написал он.

​Блогера также возмутило то, что, в соответствии с учебником, русский язык пополнился только «крестьянскими» словами из украинского, такими, как «галушки», «вареники», «хлопец». Причем он сам дал заимствованиям из украинского такую оценку.

​«А это учебник для второго класса тех же авторов. „Киев — мать городов русских“ и город российской культуры. Правильно. А что же еще учить украинскому ребенку?» — негодует magutw.

​Другие пользователи соцсети принялись активно комментировать эти записи.

​«Только хардкор — нужно скормить этот учебник (по страничке) авторам и редакторам», — пишет tpetryuk.

​Кто-то даже предложил пожаловаться на авторов в министерство образования и СБУ.

Накануне стало известно, что министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). По результатам этого экзамена будущие абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.

По словам главы ведомства Лилии Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5–9 классах будут вводиться предметы на украинском, «а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке».

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