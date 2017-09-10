Украинцев возмутил учебник, в котором Киев назван «матерью городов русских» (ФОТО)
Один из пользователей Twitter выложил в микроблоге фотографии учебника по русскому языку для украинских школ, в котором говорится, что «Киев — мать городов русских».
Снимки вызвали шквал негодования среди украиноязычных пользователей.
«Просто украинский учебник украинского издательства „Генеза“, по которому дети учатся в украинских школах», — написал пользователь под ником magutw, сопроводив пост фотографией страницы, на которой рассказывается о российском флаге и гербе.
«Мыжебратья на бис: если дети с первого урока не усвоили. Украинские дети. Главные слова урока: Украина, многонациональная, народы, дружба», — написал он.
Блогера также возмутило то, что, в соответствии с учебником, русский язык пополнился только «крестьянскими» словами из украинского, такими, как «галушки», «вареники», «хлопец». Причем он сам дал заимствованиям из украинского такую оценку.
«А это учебник для второго класса тех же авторов. „Киев — мать городов русских“ и город российской культуры. Правильно. А что же еще учить украинскому ребенку?» — негодует magutw.
Другие пользователи соцсети принялись активно комментировать эти записи.
«Только хардкор — нужно скормить этот учебник (по страничке) авторам и редакторам», — пишет tpetryuk.
Кто-то даже предложил пожаловаться на авторов в министерство образования и СБУ.
Накануне стало известно, что министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). По результатам этого экзамена будущие абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.
По словам главы ведомства Лилии Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5–9 классах будут вводиться предметы на украинском, «а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1505000114