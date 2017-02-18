«Украинцев путали с монгольской делегацией»: как прошёл первый молитвенный завтрак Трампа

Один из участников знаменитого молитвенного завтрака у президента США — исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов — в интервью RT рассказал, что новый американский лидер произвёл на него впечатление открытого, доброжелательного человека, выполняющего свои обещания.

На это мероприятие, которое ежегодно проходит в Вашингтоне, съезжаются гости со всего мира. В этом году его участниками стали 3,5 тыс. человек примерно из 100 стран, из них 16 россиян. Лобов также отметил, что россияне приняли участие в ряде кулуарных встреч, в том числе с американской стороной, и пообщались с украинской делегацией.

— Это первая крупная делегация, которая приехала на Национальный молитвенный завтрак от России. Формированием её состава из 16 человек занимался бывший первый вице-спикер Совета Федерации, а ныне заместитель председателя Банка России, статс-секретарь Александр Торшин. Почему выбор пал именно на вас, на представителя негосударственной структуры — университета «Синергия»?

— Дело в том, что с Торшиным мы знакомы очень давно. Он много раз бывал в университете. В бытность работы в Совете Федерации он приезжал читать мастер-классы и знает «Синергию» с хорошей стороны. Поэтому когда формировалась делегация и выбирались представители от разных направлений — от парламента, от бизнеса, от образования — он принял решение, чтобы от «Синергии» был участник. Он предложил мне поехать, и я с удовольствием согласился.

— О молитвенном завтраке у нас много писали и говорили, но, поскольку в нашей политической традиции нет аналога подобного мероприятия, рядовому россиянину сложно составить представление о нём. Понравился вам молитвенный завтрак? И что показалось в нём наиболее интересным и запоминающимся?

— Молитвенный завтрак, вопреки своему названию, на самом деле совершенно нерелигиозное мероприятие в традиционном для нас смысле. В зале присутствовали раввины, муфтии, капеллан от сената, православные священники, был даже буддийский монах. Это мероприятие в каком-то смысле историческое.

Оно проводится каждый год со времён Эйзенхауэра, но для Трампа это был первый молитвенный завтрак. Там царила дружественная атмосфера, присутствовали делегации из множества стран. Люди пришли туда, чтобы выстроить конструктивный диалог. И это не политизированное мероприятие, несмотря на присутствие парламентских делегаций и представителей сената.

Оно, скорее, про коммуникацию и про попытку найти общую платформу для взаимодействия. Это особенно важно для нас сейчас, потому что текущая конъюнктура, которая сейчас сложилась, это прекрасная возможность для перезагрузки отношений, и нам принципиально важно сегодня выработать программу мероприятий, которые бы позволили реализовать это рестарт, перезагрузку.

— СМИ рисуют довольно экстравагантный образ Дональда Трампа. А какое впечатление произвёл на вас президент США?

— Трамп — один из ориентиров, который был в моей картине мира достаточно давно. В 2001 году я проходил стажировку в США и до сих пор помню, как за один присест прочитал его книжку. До последних событий он был для меня образом успешного предпринимателя, делового человека. И сейчас он ведёт себя точно так же: конструктивно и чётко. При этом он очень харизматичный человек.

Трамп выступил с 30-минутной речью. Она была очень яркой, конкретной и предельно структурированной с чётко очерченными мыслями. И в ней было много юмора. Трамп любит шутить.

Своё выступление он начал с чего? Его презентовал режиссёр шоу «Ученик», где Трамп раньше снимался. Он рассказал забавную историю знакомства с Трампом, которая произошла около 15 лет назад.

Вот так представили Трампа, президента США! Он вышел на сцену и сказал: «После меня в шоу стали снимать Арнольда Шварценеггера, и сразу же рейтинги упали, как я ушёл. Так и было!» И вот на таком фоне он выступал, сочетая серьёзные тезисы с шутками.

Первое, с чего он начал, это вопрос о том, почему были введены ограничения на въезд из ряда стран.

Он очень хорошо всё сформулировал. Кратко это звучит так: мы были и будем страной, максимально толерантной к любым религиям, и вы видите, что в зале присутствуют представители всех конфессий. Но мы хотим, чтобы люди, которые приезжают к нам, с уважением относились к нам и нашим ценностями.

Чтобы они любили нас, а не так как сейчас: приезжает очень много иммигрантов, которые неуважительно отзываются о нашей стране, не уважают наши ценности. И, конечно, нам нужно время, чтобы разобраться в ситуации.

— Удалось ли вам пообщаться с Трампом или с кем-то из его окружения?

— Молитвенный завтрак — это не только сам завтрак. Это три дня, в рамках которых проходит много деловых обедов, ужинов, мероприятий на полях. В частности, была очень интересная встреча российской и американской делегаций. Американскую сформировал внук Рокфеллера — Джордж О’Нил. Мы все отужинали и беседовали в очень непринуждённой атмосфере на тему, как наладить сотрудничество.

Во время этой встречи я понял, если заниматься выстраиванием отношений, то у нас есть очень хорошая платформа. За нашим столом сидели сенаторы и представители крупного бизнеса, которые говорили о том, что мы хотим взаимодействовать, хотим наладить диалог.

Мы запланировали ряд конкретных мероприятий. В частности, в октябре мы хотим провести в Нью-Йорке Synergy Global Forum и одним из дней сделать российско-американский деловой форум.

А Трамп участвовал в молитвенном завтраке около полутора часов. Мы с ним пообщались. Он был весел и открыт.

— СМИ создали Дональду Трампу образ экстравагантного человека. Каково ваше личное впечатление о нём?

— Трамп, конечно, совершенно нетипичный политик. Когда он выступает и когда принимает решения, он ведёт себя как человек, который управляет корпорацией.

Я думаю, он намеренно управляет США, как большой корпорацией, и его активные действия, скорость принятия решений, количество документов, который он выпускает, это ещё раз подтверждают. Я думаю, система управления администрацией при Трампе будет двигаться в сторону повышения динамизма.

То есть очевидно, что у него много планов и он намерен их реализовывать, причём стиль реализации именно как управляющего большой корпорацией. Если ему не нравится кто-то, он быстро его увольняет. Также люди, которых он назначает, абсолютно нетипичные для американской политики. В этом есть и преимущества, и риски. Потому что всё-таки управление политической системой — это задача нетривиальная. Но он полон сил, энергии и амбиций.

— Вы беседовали с американскими коллегами. Как они оценивают избрание Трампа и сложившуюся в США политическую ситуацию после выборов?

— Наши встречи проходили на достаточно конструктивной волне. Понятно, что такой формат не мог предусматривать иного. Но, конечно, на мероприятии были сторонники Трампа. Страна сейчас разделена два лагеря. Но Трампа уже избрали. И участники молитвенного завтрака исходили из того, что пришёл сильный лидер, который изменит повестку, вернёт политику в русло экономических интересов и будет выстраивать диалог со всеми глобальными участниками, в том числе и с Россией.

Все встречи были наполнены призывами в максимально короткие сроки сформировать и реализовать конкретные мероприятия. Это возобновление визитов в Москву, проведение встреч, работа над законодательным полем, создание возможностей для инвестиций.

— И американские коллеги готовы на это?

— Да, они выразили заинтересованность. Они готовы приезжать. Мы наладили огромное количество контактов.

— Заметили ли вы на завтраке украинских политиков, в частности Юлию Тимошенко? Как они реагировали на присутствие российской делегации? Не было ли провокаций? Как себя вела украинская делегация?

— Тимошенко я видел. Она сидела в двух столах от меня. Тимошенко во время встречи вела себя спокойно, никак не проявляла себя. Я не политик и не хотел бы, чтобы то, что я расскажу об украинской делегации, трактовалось в этом русле.

Первый день нас с украинской делегацией размещали совсем рядом. Градус был очень высок.

На третий день мы начали разговаривать, задавать друг другу вопросы. Ко мне подошёл человек, который предложил сотрудничать в области образования. Не хочу абсолютизировать, но отношения между двумя делегациями изменились в лучшую сторону.

— Что же послужило катализатором?

— Я думаю, было несколько причин. Причина номер один — это общая атмосфера события. Как я уже говорил, она была дружественной и конструктивной. Это переломило негатив между отдельными участниками. Хотя понятно, что напряжение существовало и не ушло до конца.

— Украинская делегация позаботилась о масштабном присутствии на молитвенном завтраке Дональда Трампа, множество политиков было там. До победы Трампа на президентских выборах украинские политики резко критиковали его. Как они вели себя на встрече? Поменялась ли их антитрамповская позиция, когда он стал президентом США?

— Действительно, представителей украинской делегации было очень много, около 70 человек. Они вели себя достаточно активно. Ходили в косоворотках, и их часто путали с монгольской делегацией.

В целом я понимаю, что напряжённость была высокая. Они делали ставку на победу Клинтон, и Трамп для них — угроза, потому что он хотел наладить диалог с Путиным.

Я думаю, это одна из причин, почему Тимошенко делала попытки провести диалог. Конечно же, с учётом того, что они были на событии, где главным был Трамп, та позиция, которая занималась, она была предельно конструктивной. Украинцы высказывали надежду, что Америка будет занимать рациональную позицию.

— Есть очень много неподтвержденных сообщений о том, что у Трампа состоялся разговор с Юлией Тимошенко. Каково могло быть его содержание? Есть ли у вас какая-либо информация?

— Я не могу однозначно утверждать, была ли эта встреча. Это был один из основных слухов завтрака. Возможно, когда мероприятие закончилось, эта встреча и состоялась. О её содержании достоверной информации нет. Я не исключаю, что она была.

— Какие интересы есть у «Синергии» в США? Не планируете ли открыть отделение «Синергии» в Штатах?

— Говорить об открытии филиала университета еще рано, но в октябре в Москве мы планируем провести большое событие — Synergy Global Forum. В нём будут принимать участие около 6 тысяч человек, ведущие мировые спикеры. Уже дали согласие выступать Малкольм Гладуэлл, Ник Вучетич, ведутся переговоры с Арнольдом Шварценеггером.

Одна из целей моего визита была попытка на приветственное слово пригласить Трампа. Пока не получилось, но будем пытаться решить задачу.

Первым этапом мы хотим реализовать программы, связанные именно с бизнес-образованием.

Одна из приоритетных задач, которая будет реализована в этом году, это как раз проведение российско-американского делового форума.

— Планируете ли вы приглашать американских коллег преподавать в вашем университете? Или, возможно, кто-то из ваших студентов или преподавателей в ближайшее время отправится на стажировку или работу в США?

— Я думаю, такой обмен полезен. И уже сейчас мы пригласили несколько участников для выступления в университете. В марте—апреле у нас будет несколько визитов, приедут участники форума, которые будут выступать. В дальнейшем такой обмен тоже будет развиваться.

— Что из американского опыта в сфере образования вы хотели бы перенести на российскую почву? А чем могли бы обогатить американскую образовательную систему?

— Америка имеет сильные традиции в подготовке предпринимателей в области бизнес-администрирования. В первую очередь, нам интересна эта сфера. Их модель подготовки предпринимателей, наверное, одна из наиболее сильных. У нас же очень развита гуманитарная составляющая. У нас очень много программ в области развития творческого мышления, арта, дизайна, психологии, точных наук. Я думаю, что совместные программы с университетами, которые занимаются бизнес-подготовкой, где мы бы давали составляющую инженерную, технологическую, и была бы американская составляющая предпринимательская, они были бы очень востребованы.

— Будем надеяться, что с вашей помощью отношения между двумя странами в какой-то сфере наладятся.

— Да, я думаю, этот завтрак это «первая ласточка». Не секрет, что в силу политики предыдущей американской администрации отношения с Россией были очень колючие. Подобные события нужно делать обязательно, потому что это снизит градус общего напряжения и будет способствовать выстраиванию конструктивного диалога между нашими странами.

Илья Оганджанов, Кристина Хлусова, Алексей Заквасин