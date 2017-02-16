Украинцев готовят к отключению света из-за торговой блокады Донбасса

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в среду принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетике страны, которые позволят властям в ручном режиме управлять процессом производства и потребления электроэнергии в условиях возникшего дефицита антрацита из-за торговой блокады Донбасса; специальный режим рассчитан максимум на два месяца.

По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, в случае необходимости власти могут прибегнуть к веерным отключениям электричества, но такой сценарий будет задействован только в крайнем случае.

Премьер также предложил вынести вопрос разблокировки поставок угля с Донбасса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так как данная ситуация, по его словам, угрожает безопасности страны. При этом эксперты считают, что украинским властям в ближайшее время удастся договориться с участниками блокады о ее прекращении.

Нет угля

Стабильность работы единой энергосистемы Украины оказалась под угрозой из-за торговой блокады Республик. На сегодня часть теплоэлектростанций Украины работают на антрацитовой, высококачественной марке угля, которая производится на шахтах, с 2014 года оказавшихся на территории ДНР и ЛНР.

Девять из 24 миллионов тонн угля, которые в год потребляют украинские энергогенерирующие предприятия, относятся к антрацитовой группе. Несмотря на военный конфликт в Донбассе в течение последних двух лет, антрацит продолжал поступать на Украину.

Однако в конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с Республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Позже радикалы также перекрыли два участка железной дороги в Донецкой области.

Украинские власти раскритиковали действия участников блокады, заявив, что поставки угля с Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной киевским властям территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокировки правоохранители открыли уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

Чрезвычайная энергетика

В сложившейся ситуации еще в начале недели глава минэнерго Украины Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического штаба сообщил, что министерство подготовило проект решения правительства о чрезвычайном положении в энергетике на случай, если поставки антрацита с Донбасса не будут восстановлены. Он сообщил, что запасов антрацита на складах без пополнения хватит на период от 14 до 45 суток.

По данным Насалика, Украина не может оперативно заместить уголь с Донбасса на импортный, так как на подписание контракта и поставку антрацита из ЮАР уйдет около двух месяцев.

Проект соответствующего распоряжения единогласно был принят в среду вечером на внеочередном заседании украинского правительства. По словам главы минэнерго, документ состоит из комплекса мер, которые позволят сэкономить потребление антрацита на ТЭС.

«Решение, которые мы сегодня приняли, состоит из двух вещей. Первое — это то, что мы переходим от экономического формирования ценовых заявок для тепловых станций в ручное управление. Это делается для того, чтобы максимально загрузить те блоки, которые работают на нашем газовом угле, и уменьшить те блоки, которые работают на антраците», — пояснил министр журналистам после заседания кабмина.

По его словам, второй пункт документа позволит увеличить долю электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях. «В мае прошлого года атомная энергетика давала 47% в общем балансе, на сегодня — 57%. При всех мерах, которые мы сейчас введем, это будет 60–61%», — добавил он.

Министр уточнил, что эти мероприятия позволят за месяц сэкономить порядка 350 тысяч тонн антрацита. По словам Насалика, предусмотрено, что максимальный срок действия чрезвычайных мер в энергетике будет составлять два месяца.

«Конец света»

В ходе рассмотрения распоряжения правительства о чрезвычайных мерах в энергетике Гройсман отметил, что оно предусматривает возможность веерных отключений электроэнергии.

«Мы будем все делать для того, и сейчас делаем, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. То есть, мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан.

Отключения будут проходить в исключительных случаях, и то мы заблаговременно будем об этом сообщать. Сейчас так вопрос не стоит, сейчас мы по максимуму догружаем все, что можно догрузить», — заявил премьер.

Как ранее сообщил глава оператора энергосетей страны — компании «Укрэнерго» — Всеволод Ковальчук, если веерные отключения и будут применяться, то они коснутся «абсолютно всей территории Украины, кроме отдельных „энергоостровов“, которые работают без связи с основной энергосетью страны». В частности, это остров Луганской ТЭC и остров Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Ковальчук отметил, что график аварийных отключений составлен и утвержден, «Укрэнерго» готово к его применению совместно с распределительными сетями. В то же время он добавил, что если веерные отключения и будут применяться, они «будут иметь более контролированный характер» по сравнению с тем, что было в 2014 году, когда украинские ТЭС впервые столкнулись с дефицитом топлива из-за конфликта в Донбассе.

Блокаде скоро конец?

Насколько сильно ударит ситуация в энергетике по Украине, будет зависеть от того, как быстро властям удастся решить вопрос возобновления поставок угля с Донбасса.

«Поскольку блокирование идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства, это вопрос Совета национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь украинцев и принять меры для того, чтобы снять этот вопрос с повестки дня», — сказал Гройсман в среду.

В то же время, по мнению руководителя украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, вероятно, будет снята уже после 20 февраля — в эти дни украинцы проводят памятные мероприятия в честь погибших участников акций протеста в 2014 году.

«Вопрос будет снят традиционным методом в украинской политике — договорняком. Одни заработают политические баллы и, возможно, какие-то финансовые вливания, компенсацию за потраченное время и усилия. Другие избавятся от головной боли», — сказал Золотарев в среду РИА Новости.

По его мнению, силовой вариант разгона участников торговой блокады Донбасса маловероятен. «Пойти на какие-то силовые методы для власти чревато репутационными издержками, поэтому, я думаю, власть на это не пойдет», — добавил аналитик.