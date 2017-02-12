Украинцам рекомендуют по самочувствию отличать фальшивые лекарства от оригиналов

Украина больше не контролирует свой фармацевтический рынок и о наличие фальшивых лекарств предлагается сигнализировать самим врачам и больным, заметившим необычный эффект после употребления купленного в аптеке лекарства. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что качество лекарств, поступающих в аптеки и больницы страны, больше не проверяеться. Система контроля над их оборотом в стране не функционирует, и разобраться, какое из лекаств фальсификат, а какое — настоящее, почти невозможно.

«Сейчас отличить фальсификат от настоящего лекарства практически невозможно. Также не отличишь упаковку подделки от упаковки настоящего препарата», — цитируют издания слова доктора фармацевтических наук, главы общественной организации «Союз работников фармации» Константина Косяченко.

По словам Косяченко, надежда теперь на лечащего врача: он может заметить, подействовал ли препарат, который принимает его пациент, и какие побочные эффекты он вызвал. С ними тоже на Украине особая проблема.

«В отношении побочных эффектов у нас нет контроля качества на входе, у нас не фиксируется рост побочных явлений», — объяснил доктор фармацевтичесмких наук.

«Система контроля оборота лекарств в Украине вообще не работает», — подтвердил он.

В изготовлении же фальшивых лекарств сегодняшние производители подделок чрезвычайно изобретательны. По словам эксперта, они используют прием «размыва серии», когда настоящее лекарство и фальшивое различаются по качеству и количеству действующего вещества.

«В фальсификате действительно может быть действующее вещество, которое „размывают“. Препарат может содержать действующее вещество в больших или меньших количествах», — пояснил Косяченко.

Что касается потенциальной опасности, то ее, по словам эксперта, несут абсолютно все фальсифицированные лекарства.

Ситуацию, когда государство не имеет возможности выявить поддельные лекарства на своем фармацевтическом рынке, спровоцировал мораторий на проверки бизнеса, который украинский парламент продлил до следующего года.

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