Украина — земля прокажённых: Цивилизованные страны облетают ее стороной — шокирующая карта (ФОТО)

«Взмах крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на другом». По жёлтым листьям, опадающим с деревьев, можно сделать вывод о наступлении осени. По кругам на воде можно сделать вывод о величине камня, упавшего в пруд.

По карте Flight Radar, на которую я посмотрел 11 февраля в 22:43 (UTC)…

Но давайте вначале обозначим наблюдателя. Шведская компания Travel Network в 2007 году разработала систему слежения за самолётами в воздухе в режиме реального времени. Именно эти данные, получаемые европейской компанией, выводятся на карту Flight Radar. И каждый человек может отследить перемещение самолётов по всему миру.

Практически все самолёты последних поколений Европы, Азии и Ближнего Востока оснащены ответчиком ADS-B.

Карта самолетов «Система Флайтрадар» использует более 500 приёмопередаточных станций, взаимодействующих с ответчиком ADS-B. Более 90% Европы покрыто сетью станций, также покрытие присутствует на территории Северной и Южной Америки, Австралии, в Японии и некоторых других регионах Земли.

И увидел я землю прокажённых, которую облетают стороной все самолёты. И европейские, и российские, и арабские.

И эта земля Украина.

И летят международные рейсы по территории России как раз над теми городами, где стоят части ПВО. И не боятся международные рейсы Россию. Но при этом стороной облетают всю Украину.

Но не одна Украина такая. Есть и другие страны, над которыми предпочитают не прокладывать воздушные маршруты.

Ливия, Чад, Гвинея, Украина.

Конго, Замбия, Зимбабве, Ангола, Украина.

Буркина-Фасо, Намибия, Мозамбик, Украина.

Весь мир с Украиной?

Украина — это Европа?

Украина — цивилизованное государство?

Украина — государство?

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»