Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская сторона соблюдает договоренности о перемирии и отвела тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, не дождавшись таких же действий со стороны ВС Республик.

«После очередного объявления перемирия, которое наступило с „нуля“ часов 9 февраля, украинские вооруженные силы, придерживаясь тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске, отвели соответствующее тяжелое вооружение от линии соприкосновения в определенные районы, даже не дождавшись информации о соответствующих действиях противоположной стороны. Действительно, за этот период количество обстрелов из тяжелого вооружения значительно уменьшилось, и это продолжалось до позавчерашнего дня», — отметил он.

Также он подчеркнул, что украинские военные «выполняют условия прекращения огня, которые были определены во время переговоров в Минске, но имеют право адекватно реагировать на провокации со стороны противника».

Но реальное положение дел несколько не соответствует заявлению Муженко.

Как ранее сообщала «Русская Весна», ВСУ ведут массированный обстрел территории ДНР.

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