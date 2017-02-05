Украина заняла первое место в мире по уровню детского алкоголизма

Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи.

Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, сообщает ряд украинских изданий, в том числе «Подробности».

В рамках исследования научные работники опросили свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб.

Первое место — за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором — молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя.

Дальше в списке — Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке — Исландия и Ирландия

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