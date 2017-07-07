Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием

За годы независимости Украина по производству и продаже оружия за рубеж скатилась с 4-го места на 68-е.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор консорциума «Инновационно-технологическая группа», один из авторов научных разработок Александр Бутник-Северский.

Он уверяет, что о топовых позициях Украины в сфере торговли оружием заявляли высокопоставленные британские военные.

«Украина занимала, в своё время, 4-е место в мире по торговле оружием и, когда я был в одной из серьезных организаций, закрытых, в Англии вместе с делегацией из Министерства и науки, то наш руководитель сказал, что мы занимаем седьмое место, а английский поправил и говорит — нет, вы занимаете четвёртое место. А сейчас мы занимаем 68-е место», — посетовал Бутник-Северский.

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