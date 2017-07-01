Украина хочет получить за Крымский мост 500 млн гривен

Киев хочет взыскать с России 500 млн гривен – именно в такую сумму украинская сторона оценила «убытки украинских государственных портов» за 23 дня паузы в судоходстве, которая будет иметь место в августе и сентябре 2017 года.

В это время движение судов в Керченском проливе будет приостановлено для того, чтобы строители Крымского моста установили на опоры пролетные арки.

Кроме того, на Украине жалуются, что после постройки Крымского моста часть судов якобы не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.

В беседе с изданием DW заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что параметры осадки судов, которые «самостоятельно устанавливает Россия», могут якобы ограничить работу Бердянского и Мариупольского торговых портов, работающих на Азовском море.

«Украина имеет право требовать от РФ возмещения причиненного такими действиями российской стороны вреда», — заявил Лавренюк, отвечая на вопрос о мерах, которые собирается принять МИД Украины.

Поданы ли уже соответствующие иски, в МИД «незалежной» не сообщили, уточнив лишь, что «продолжают собирать доказательства нарушений Россией международных конвенций, в том числе в Керченском проливе».

Читайте также: Указ Порошенко о Крыме — это диагноз, — мнение