Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения
Луганск остался без электроснабжения, передают корреспонденты ЛИЦ из различных районов столицы Республики.
Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.
Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества.
Ранее генеральный директор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.
Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.
Читайте также: На месте подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР обнаружили еще две мины (ФОТО)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1493069345