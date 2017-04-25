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Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения

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Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения | Русская весна

Луганск остался без электроснабжения, передают корреспонденты ЛИЦ из различных районов столицы Республики.

Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.

Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества.

Ранее генеральный директор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.

Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493069345

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