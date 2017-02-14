Украина ввела антикризисные меры в энергетике

Кабинет министров Украины пока не принял решения о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен, сообщил вице-премьер страны Геннадий Зубко.

Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ «в ближайшие часы» будет внесен на рассмотрение правительства.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с республиками.

«Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба — прим. ред.), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сделать», — цитирует слова Зубко украинское СМИ. Он обратил внимание, что наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей по части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок.

«Очевидно, что и население должно быть обеспечено с точки зрения тепла и электроэнергии. Поэтому день-два (отсрочки с введением чрезвычайных мер — прим. ред.) тут значения не имеют. Но процесс антикризисных мер уже запущен», — сказал Зубко, отметив, что речь идет о введении мер, которые позволят в оперативном режиме эксплуатировать энергоблоки теплогенерации.

Он уточнил, что «это не касается специального положения для населения, это касается стабильной работы энергосистемы».

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