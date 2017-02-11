Украина вряд ли сможет реинтегрировать Донбасс, — Клинцевич

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич нашел сходство в действиях украинских оккупационных войск на Донбассе и немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

«Украинские силовики ведут себя в подконтрольных им районах Донбасса, как оккупационная армия. Для них весь Донбасс — чужая, враждебная территория, и они это даже не пытаются скрыть», — отметил Клинцевич в комментарии РИА Новости.

Такая политика официального Киева, по его мнению, напоминает период, когда Украина пребывала под «нацистским сапогом».

«Точно такое же отношение к местному населению, как к людям второго сорта», — подчеркнул Клинцевич.

В этой связи он выразил сомнение, что Украине когда-то удастся реинтегрировать Донбасс.

«Лично я на данный момент не очень представляю, как Украина будет реинтегрировать Донбасс, и даже сомневаюсь, что это вообще возможно», — сказал сенатор.

«По крайней мере, для этого очень многое должно поменяться, прежде всего, в самой Украине», — резюмировал он.

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