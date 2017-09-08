Украина вошла в топ 10 самых опасных стран мира

Украина расположилась в последнем десятке рейтинга самых безопасных стран мира, заняв 127-е место из 136.

Рейтинг был составлен Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). При формировании списка учитывалось то, в какой степени страна подвергает туристов и предпринимателей рискам, в том числе насилию и терроризму.

Вместе с Украиной в десятку самых опасных стран мира вошли Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Самой безопасной страной в мире была признана Финляндия. Кроме нее в десятку самых безопасных стран попали Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Как ранее сообщала «Русская Весна», британский журнал The Economist внес Киев в десятку наименее комфортных для жизни городов мира.

Из 140 проанализированных городов столица Украины оказалась на 131-м месте.

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