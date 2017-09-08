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Украина во мгле: «план Маршалла» — спасение или катастрофа? (ВИДЕО)

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Украина во мгле: «план Маршалла» — спасение или катастрофа? (ВИДЕО) | Русская весна

План «Маршалла» для Украины. Что он несет? Неужели он поможет стране выйти из экономической ямы? 

Нет, конечно. Деньги Киеву дают, чтобы он продолжал создавать проблемы Москве, как можно дольше. Это и есть истинное предназначение всех подобных планов.

На Украину надвигается новая угроза. Ее опять собираются спасать, причем, судя по масштабам спасательной операции, делать это будут основательно, то есть до последнего украинца.

Европа, так и не осчастливив граждан Украины соглашением об ассоциации и безвизовым режимом, решила прибегнуть к последнему средству интенсивной терапии, так называемому «плану Маршалла» для Украины. Согласно ему, каждый год Киев будет получать круглую сумму в 5 млрд. евро, но я бы на месте простых украинцев не спешил радоваться, а вспомнил бы историю…

Для начала историю недавнюю. Вы будете смеяться, но все это в истории Украины уже было, причем не очень давно…

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Юрий Подоляка (Yurasumy)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504813473

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