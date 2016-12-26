Украина в панике ожидает признания Крыма

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко прокомментировал «Русской Весне» заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутата Верховной Рады Украины Рефата Чубарова о том, что четыре государства бывшего СССР готовы признать воссоединение Крыма с Россией.

«Заявление Чубарова — свидетельство паники в украинском руководстве, которое стремительно теряет остатки международной поддержки. Фактически они начинают готовить общество к неизбежному факту признания Крыма и „ищут виноватых”», — сказал Козенко.

По мнению депутата, стран, которые готовы официально признать Крым частью России, значительно больше. «19 декабря в ООН против пропагандистской резолюции по Крыму проголосовали 26 стран, в их числе, кроме названных Чубаровым, также Сербия, Китай, Индия и другие. В марте 2014 года открыто выступили на стороне России в вопросе Крыма лишь 11 стран», — напомнил Андрей Козенко.

«Эту арифметику видят и на Украине, и она приводит в ужас тамошнее руководство, потому что очевидное в обозримом будущем международное признание Крыма означает для них не просто потерю власти и благосклонности западных покровителей, но неизбежную скамью подсудимых», — резюмировал депутат Госдумы.

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