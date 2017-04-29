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Украина удачно испытала ракетный комплекс «Ольха», — Порошенко

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Украина удачно испытала ракетный комплекс «Ольха», — Порошенко | Русская весна

Киевское КБ «Луч» провело удачное испытание ракетного комплекса «Ольха».

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Поздравляю конструкторское бюро „Луч“ с удачным этапом испытаний ракетного комплекса „Ольха“!» — написал он на своей странице в соцсети.

При этом он отметил, что «все составляющие для производства „Ольхи“ — украинские».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493480370

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