Украинские полицейские обнаружили на границе Черниговской и Брянской областей 100 кг смолы каннабиса в 320 брикетах с фирменным клеймом известного наркокартеля El Chapo. Находка была сделана в декабре 2016 года, но известно о ней стало только сейчас.

Правоохранители начали расследование и устанавливают причастных к наркотрафику, который проходит через Украину в Россию. «Клеймо El Chapo обозначает, что производится зелье одним из самых известных наркокартелей в мире, который находится в Мексике. К нам оно попадает из Испании. Автомобилями его завозят из Польши, а отсюда наркокурьеры распределяют его по небольшим партиям, и уже разными путями провозят в Россию. В том числе, самолетом через Беларусь», — рассказал порталу «Вести» источник в украинских спецслужбах.

Позже в СБУ установили, что наркокурьеры в 2016 году года 33 раза провозили гашиш из Европы в Россию.

El Chapo (Коротышка) — прозвище мексиканского наркобарона Гусмана Лоэра, который несколько лет подряд фигурировал в списке самых могущественных людей в мире по версии журнала Forbes и был задержан 8 января 2016 года — вскоре после того, как дал интервью журналу Rolling Stone (которое и помогло на него выйти). В Испании наркокартелем и трафиком в РФ заправляет двоюродный брат Гусмана.