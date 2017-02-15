Украина станет элементом сделки России и США, — польские СМИ

Несмотря на заявления американской стороны по поводу необходимости возвращения Крыма Украине, Россия продолжает связывать большие надежды с США, уверен польский аналитик Войцех Конончук. Он подчеркивает, что Украина является важным, но не единственным элементом международной повестки дня, которую Россия хотела бы решать с новым главой Белого дома.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ожидает, что Россия возвратит Крым Украине, а также предпримет шаги, целью которых является уменьшение насилия. Об этом проинформировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время встречи с журналистами. Вместе с тем Дональд Трамп выразил желание сотрудничать с Россией.

«Украина может быть только одним из элементов сделки», — говорит Войцех Конончук, аналитик Центра восточных исследований, пишет Wirtualna Polska.

«Россия осуществила аннексию Крыма в 2014 году. В том же самом году началась война на востоке Украины. С украинской армией там сражаются отряды пророссийских сепаратистов», — напоминает польское издание.

Сразу после присяги президент Дональд Трамп разговаривал по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Он объяснил, что Соединённые Штаты будут работать над тем, чтобы вернуть мир на восток Украины.

Как проинформировал позже в заявлении Белый дом, Трамп сказал Порошенко, что будет сотрудничать с Украиной, Россией, также как и с другими государствами, в пользу возвращения мира на российско-украинскую границу.

Администрация президента Петра Порошенко передала, что во время разговора оба лидера обратили особое внимание на ситуацию в Донбассе и достижение мира политическими и дипломатическими средствами. Обе стороны обсудили укрепление стратегического партнёрства между Украиной и Соединёнными Штатами.

Россия контролирует то, что происходит в Донбассе, и решение об эскалации боёв должно было пройти через президента Владимира Путина.

«На стратегическом уровне россияне полностью контролируют так называемых сепаратистов», — уверен аналитик Войцех Конончук.

По его мнению, Кремлю не требуется много времени, чтобы на практике реализовать политическое решение о начале боёв, потому что у россиян свои люди не только в части Донбасса, неподконтрольной Киеву, но также достаточно много войск и вооружений близ границы с Украиной и новая база в Ростовской области.

По мнению Конончука, россияне захотят влиять на политику Дональда Трампа, с которым связывают большие надежды. «Украина является важным элементом международной повестки дня, которую Россия хотела бы решить с новым президентом США», — уверен эксперт.

«Я не исключаю, что россияне смогут умело его направить в сторону большей сделки, Украина будет лишь одним из её элементов. К примеру, Трамп подчёркивает необходимость борьбы с ИГИЛ*. Здесь россияне могут его поддержать в обмен на уступки на Украине», — резюмировал Конончук.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка