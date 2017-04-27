Украина стала худшей командой чемпионата по хоккею, вылетев в низшую группу (ВИДЕО)

Сборная Украины потерпела четыре поражения подряд на чемпионате мира по хоккею в группе A первого дивизиона (IA), который проходит в эти дни в Киеве и теперь гарантированно покидает эту группу, опускаясь еще ниже — к командам группы B.

В частности, 26 апреля украинские хоккеисты проиграли сборной Казахстана (см. нарезку ключевых моментов игры ниже) со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0), а до этого уступили таким хоккейным державам как Венгрия, Польша и Австрия.

28 апреля хоккеистов «незалежной» ждет заключительный матч с командой Южной Кореи, который, однако, никак не сможет изменить ее судьбу на чемпионате.

Правда, победа подопечным Александра Савицкого не помешала бы: пока у его команды 12 пропущенных шайб (против шести забитых) и позорные 0 очков по итогам четырех игр.

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Отметим, что первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой — это второй эшелон чемпионатов мира по хоккею, в отличие от Топ-дивизиона, где играют ведущие хоккейные державы мира (16 команд).

В группе A первого дивизиона (откуда вчера вылетела Украина) играют 12 команд, поделенные на две группы. По итогам ежегодных чемпионатов сборные, занявшие первое и второе место, переходят в Топ-дивизион, а команда, занявшая последнее — переходит в группу B.

Кстати, и это не предел падения: из группы B можно вылететь во второй, а затем и в третий дивизион (где играют, например, ЮАР, Люксембург и Грузия).

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Добавим, что в последние годы команда Украины с заветным упорством «болтается» между группами A и B, ежегодно переходя то ниже, то выше.

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2017 год, как уже известно, оказался очередным годом отката.

Тренер сборной Украины Александр Савицкий.