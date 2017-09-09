Украина спасена: рэперу Басте запретили въезд в «незалежную» (ДОКУМЕНТ)

Популярный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата в Украине.

Служба безопасности Украины ответила на запрос украинских журналистов относительно Вакуленко, которые были крайне обеспокоены его концертной деятельностью на Украине после неоднократных поездок Басты в Крым.

Так, в ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Басте въезд в Украину на три года, что подтверждается соответствующим документом.

«Согласно ст.13 Закона Украины „О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства“ Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года», — говорится в документе.

Читайте также: Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)