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Украина собирается провести возле Крыма стрельбы из ЗРК «Бук»

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Украина собирается провести возле Крыма стрельбы из ЗРК «Бук» | Русская весна

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

Стрельбы пройдут на полигоне «Ягорлык», уточнил Гуцуляк. При этом дату проведения стрельб он не назвал.

Кроме того, украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, на которых также будут проводиться боевые стрельбы, добавил представитель Минобороны.

В начале декабря Украина провела вблизи границы с Крымом испытания зенитных ракет средней дальности С-300. Первоначально Киев заявил, что зона стрельб затронет российские территориальные воды, однако после протеста Москвы сдвинул ее в нейтральные воды.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486738102

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