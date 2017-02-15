Украина снизит потребление антрацита на 350 тысяч тонн в месяц, — минэнерго

Введение чрезвычайных мер в энергетике на Украине позволит снизить потребление антрацита на 300–350 тысяч тонн в месяц в зимний период, что продлит работу энергосистемы в штатном режиме, заявил в среду министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как ранее сообщала «Русская Весна», правительство Украины в среду приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля с Донбасса.

«Все меры, которые предлагаются в распоряжении (о чрезвычайных мерах — ред.), дают возможность уменьшить потребление антрацитовой группы в среднем в зимний период порядка 300–350 тысяч тонн в месяц», — заявил Насалик в ходе внеочередного заседания правительства.

По его словам, чрезвычайные меры позволят увеличить период, когда объединенная энергосистема Украины будет работать в штатном режиме.

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