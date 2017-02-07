Украина — слаборазвитый сырьевой придаток ЕС, — Медведчук

Украина в торговле с ЕС может быть только «слаборазвитым сырьевым придатком», считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Он отметил, что, по данным министерства аграрной политики и продовольствия, Еврокомиссия обсуждает возможность снижения квоты на беспошлинную поставку кукурузы из Украины.

По мнению Медведчука, таким образом, Украине «в очередной раз продемонстрировали, что она в торговле с ЕС может быть только слаборазвитым сырьевым придатком».

«В ЕС меньше всего заинтересованы в том, чтобы развивалась украинская деревообработка, в том числе производство мебели. А в этом плане мораторий на поставки леса-кругляка уже дал определенные позитивные результаты.

Но ЕС продолжает „выкручивать руки“, нисколько не интересуясь тем, как это воспринимается в Украине и какой вред наносит ее экономике», — цитирует слова Медведчука сайт «Украинского выбора».

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конце минувшего года по результатам саммита Украина-ЕС сообщил, что ЕК надеется на снятие Украиной запрета на экспорт древесины в ближайшие недели, что позволит разморозить предоставление Киеву помощи в размере 600 миллионов евро.

На Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

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