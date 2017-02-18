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Украина — самая еврооптимистическая страна, — Порошенко

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Украина — самая еврооптимистическая страна, — Порошенко | Русская весна

Президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна является «самой еврооптимистической в Европе».

«ЕС не должен вестись на российские попытки запугать его. Украина сейчас самая еврооптимистическая нация в Европе. И я рад быть президентом и лидером этой нации», — сказал он.

Кроме того, украинский президент призвал присутствующих «не повторять ошибки прошлого» и «показать агрессору место, которое он заслуживает».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487368242

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