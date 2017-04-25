Украина сама роет себе яму, переписывая историю

За последние месяцы я уже не раз отмечала, что политика «декоммунизации», которая была запущена сформированными после Майдана властями и доведена до крайности в своей самоубийственной логике, приведет просто-напросто к развалу страны.

Именно к этому мы сейчас и подходим. Сначала Украина пустила себе пулю в обе ноги воинственным отношением к возникшим в Крыму и Донбассе требованиям, а также последующей блокадой регионов. Теперь она, судя по всему, намеревается приставить пистолет к своему виску.

Так называемый Совет министров не придумал ничего лучше, чем заняться законопроектом об отмене всех актов и решений властей СССР и Украинской ССР. Видите, откуда может прийти катастрофа?

Мне прекрасно известно, что сейчас на Украине модно переписывать историю, однако факты — упрямая штука. Этот закон столкнется с самыми существенными в историческом плане реалиями.

Дело в том, что Украина как государство в том виде, в каком она существовала до Майдана, являлась результатом исключительно актов и законов СССР и Украинской ССР, а также их наследия.

Прежде всего, рассмотрим территориальный вопрос. Если закон будет принят, он автоматически перечеркнет все акты о присоединении территорий к Украинской ССР.

В результате у Украины не останется никаких легитимных прав на эти территории, в частности Крым, Донецко-Криворожскую республику (сюда входят нынешние ДНР и ЛНР, Харьковская и Херсонская области, Запорожье), Одесскую республику (Одесская и Николаевская области), Закарпатье, Галицию и прочие территории на западе страны.

В целом, от страны остались бы лишь желтая и оранжевая зоны следующей карты:

Ведь если аннулировать все акты СССР, это будет включать в себя решение Ленина о передаче Украине Новороссии (ликвидация Донецко-Криворожской и Одесской республик с присоединением их территории к Украинской ССР), постановление Сталина о включении в Украину Галиции и прочих земель на западе после победы в 1945 году, а также декрет Хрущева о присоединении Крыма к Украине в 1954 году.

Таким образом, большая часть Новороссии и Крым могут на совершенно законных основаниях освободиться от территориальных требований украинских властей благодаря их же антикоммунистической горячке.

Еще один интересный момент заключается в том, что сегодня Украина занимает место в ООН лишь потому, что унаследовала его от Украинской ССР. То есть, если она отказывается от советского наследия, то теряет еще и кресло в ООН, помимо земель…

Как говорил Элье де Сен-Марк (Hélie de Saint Marc), «страна без истории не избавится от бед, но лишится ценностей». Именно это следует из опубликованного ВВС интервью Александра Турчинова, который был исполняющим обязанности президента после свержения Януковича: Украина стала страной без ценностей и нравственности.

Я выделю из него лишь несколько моментов, которые многое говорят о состоянии нравов в стране после Майдана.

Комментарии Турчинова о начале войны в Донбассе (так называемая «антитеррористическая операция») дают достаточно оснований для его осуждения в Международном уголовном суде. Он напрасно старался снять с себя ответственность, рассуждая о вторжении России и отправленных ею солдат (так он называл взявших штурмом правительственные здания мирных жителей): факты опять-таки говорят сами за себя.

Вот, что он сказал по этому поводу и отданным им тогда приказам (я комментирую ключевые моменты после каждого абзаца):

«В восточные регионы приезжали много юношей и мужчин — целыми автобусами ехали какие-то казачьи сотни и спортивные организации, которые на самом деле были агентурой российских силовых структур».

На такой стадии психоза необходимо срочно обратиться к врачу, потому что восприятие членов спортивных организаций как путинских агентов — серьезный симптом.

«Они захватывали пограничные пропускные пункты и открывали бесконтрольный проход для всех желающих. Я давал пограничникам приказы стрелять и защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам».

Если отбросить эти трусливые оправдания, получается, что солдаты понимали, что эти так называемые путинские агенты были простыми людьми, и отказались выполнять бесчеловечный приказ.

«И вот 6 апреля эти „гражданские лица“ синхронно напали на здания областных госадминистраций в Харькове и Донецке и захватили помещение СБУ в Луганской области».

Я лично общалась с одной из участниц этих событий, Екатериной (она сейчас работает журналисткой News Front), и могу подтвердить, что взявшие здание в Донецке люди были вовсе не российскими военными или агентами ФСБ, а мирными жителями Донбасса.

«Причем, луганская СБУ фактически передала им без боя весь свой арсенал — не только оружие штатных сотрудников, но и вооружение, хранившееся там на случай особых действий: взрывчатку, тяжелое автоматическое оружие, гранатометы».

Интересный момент, поскольку он подтверждает происхождение оружия на руках у взбунтовавшихся граждан Донбасса, которые использовали его для самообороны. Иначе говоря, все это полностью перечеркивает сказки о пришедшем из России оружии.

«В Харькове мы смогли отбить администрацию. По Донецку и Луганску мне доложили, что такой возможности нет, потому что будут жертвы среди местного населения, нужны какие-то переговоры. Я настаивал на штурме, но этого не произошло».

Здесь он еще раз говорит о том, что, несмотря на информацию о возможных жертвах среди мирного населения в результате исполнения приказа, он настоял на проведении вооруженного штурма в Донецке и Луганске (иначе говоря, он подчеркнул, что совершил преступление против человечности). Если бы солдаты не отказались исполнять приказ, мы бы увидели нечто похожее на события в Одессе 2 мая 2014 года. Кровавую баню для мирных жителей.

Сомнения армии и факт участия непосредственно мирного населения в восстании подтверждается чуть дальше в интервью:

«Когда я начал АТО, главной проблемой было заставить украинских военных воевать. Вооруженные силы боялись стрелять. (…) Под Краматорском была ситуация, когда толпа гражданских просто голыми руками отобрала несколько БТР у десантной бригады. Это был шок. Люди не были готовы воевать. Им нужно было перешагнуть психологический барьер».

Другими словами, нужно было сделать из солдат чудовищ, которые были бы готовы открыть огонь по безоружному населению. Это многое говорит о ценностях и нравственных качествах бывшего и.о. президента, которые тот намеревался привить армии и стране. Таким образом, для преодоления психологического барьера, по его словам, не осталось иного выбора, кроме как задействовать нашумевшие добровольческие батальоны (то есть, нацистов, которые бы без колебаний начали стрельбу по мирным жителям).

«В этой ситуации я не имел иного пути, кроме как обратиться к патриотам с призывом формировать добровольческие батальоны. Для них не было никаких ограничений: умеешь — не умеешь, взял автомат — и иди воевать. Именно патриоты тогда спасли ситуацию».

В этой части интервью сотрудник ВВС пытается спасти свою репутацию журналиста (до этого от него не звучит хоть сколько-нибудь серьезной критики слов Турчинова, и он лишь вставляет в интервью пометки о том, что Россия оспаривает тот или иной момент) и задает неудобный вопрос о контроле над распространением оружия в добровольческих батальонах в связи с недавним приговором бойцам батальона «Торнадо» (организация запрещена в РФ — прим.ред.). Далее слова Турчинова идут просто на вес золота:

«Помню одну встречу на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: „Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются“. Спрашиваю, а что за ребята? „Ну, там такое… убийства, разбои“.

Да, это было. Но это было нетипично, отдельные случаи.

Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: „Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?“ Я говорил: я буду отвечать, и лично подписывал приказы о выдаче оружия. (…)

Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой, — судимый или несудимый, — кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток».

Вот, каких ненормальных отправляли на фронт в Донбасс сформированные после Майдана нелегитимные власти… Эти нацисты и преступники могли без зазрения совести отнять невинные жизни. Поступки Турчинова называются военными преступлениями и преступлениями против человечности. Причем он сам взял на себя ответственность за них в этом интервью. Думаю, было бы неплохо вновь показать его ему в тот день, когда он окажется на скамье подсудимых Международного уголовного суда за участие в войне в Донбассе.

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Не стал он ничего скрывать и по поводу отношения к окончанию конфликта и перспективам подписанных украинскими властями Минских соглашений:

«У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу (смеется)».

Кому-то нужно объяснение, чтобы понять, что украинские власти радостно плевали на Минские соглашения и намереваются военным путем захватить Донбасс, нарушая ими же подписанные договоренности, которые были закреплены резолюцией ООН?

Это не говоря уже об открытом признании того факта, что украинская армия нарушила договоренность о серой зоне, которая должна была остаться демилитаризованной по тем же соглашениям. Потому что военными победами для продвижения вперед тут называются победы над козами, курами и мирными жителями, раз армии ДНР и ЛНР ушли из зоны в соответствие с Минскими соглашениями.

Напомню также, что ОБСЕ не выразила ни одного протеста по поводу вопиющего нарушения договоренностей, хотя являлась гарантом полной демилитаризации зоны.

Что касается жалкой попытки пошутить по поводу пересечения российской границы, ему стоило бы обратить внимание на прочерченную перед Украиной красную линию, нарушение которой может обернуться для украинской армии вторым Дебальцево. Тогда она побежит, поджав хвост, на запад, к тому, что останется от страны после принятия предложенного властями глупейшего законопроекта…

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Кристель Неан