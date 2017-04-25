Украина 

Украина сама отталкивает Донбасс, — украинский чиновник

0 коментариев
Украина сама отталкивает Донбасс, — украинский чиновник | Русская весна

Украина, организовав блокаду, сама отталкивает от себя Донбасс.

Об этом заявил заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

«Меняем ли мы отношение гражданского населения на неконтролируемых территориях в пользу Украины? С моей точки зрения, нет», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить, но мы усиливаем связи этих территорий Россией», — подчеркнул Тука.

По его мнению, украинские власти не должны отказываться от Донбасса, несмотря на мнение ряда украинских политиков.

«Да есть в нашей стране некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс — это гангрена которую надо отрезать. Но отрезать Донбасс — это разъединить Украину, это мое такое восприятие», — резюмировал замминистра.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493071522

Другие новости:

4dckjr_1457927408

Ленина на Леннона: занимательная «декоммунизация» в Харьковской области

0
6q4dck_1485964082

Киев заводит в тупик переговоры по Донбассу, — Талакина

0
0jtgcm_1470119042

Священник пытался увезти два РПГ и комплект гранат «на память о Донбассе» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *