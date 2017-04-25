Украина сама отталкивает Донбасс, — украинский чиновник
Украина, организовав блокаду, сама отталкивает от себя Донбасс.
Об этом заявил заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.
«Меняем ли мы отношение гражданского населения на неконтролируемых территориях в пользу Украины? С моей точки зрения, нет», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
«Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить, но мы усиливаем связи этих территорий Россией», — подчеркнул Тука.
По его мнению, украинские власти не должны отказываться от Донбасса, несмотря на мнение ряда украинских политиков.
«Да есть в нашей стране некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс — это гангрена которую надо отрезать. Но отрезать Донбасс — это разъединить Украину, это мое такое восприятие», — резюмировал замминистра.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1493071522