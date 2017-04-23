Украина с 25 апреля прекращает подачу электроэнергии в ЛНР

25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на территорию Луганской народной республики. Об этом сообщает «Русская Весна», ссылась заявление гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, которое он сделал в эфире телеканала «ЛОТ».

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами Минэнерго за подписью самого министра Игоря Насалика.

«С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории … Наши технические службы проводят определенные мероприятия и с 25 апреля, с 00:00, переток должен быть полностью отключен», — заявил Грицай.