Проишествия 

Украина с 25 апреля прекращает подачу электроэнергии в ЛНР

0 коментариев

25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на территорию Луганской народной республики. Об этом сообщает «Русская Весна», ссылась заявление гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, которое он сделал в эфире телеканала «ЛОТ».

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами Минэнерго за подписью самого министра Игоря Насалика.

«С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории … Наши технические службы проводят определенные мероприятия и с 25 апреля, с 00:00, переток должен быть полностью отключен», — заявил Грицай.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/ukraina-s-25-aprelya-prekrashchaet-podachu-elektroenergii-v-lnr

Другие новости:

ay505f_1487157843

СКР: Бывший вице-премьер Крыма задержан за взятку

0
z0n5be_1475338083

В провинции Дамаск произошли столкновения жителей с боевиками

0
czxxve_1470044402

Учиться демократии: New York Post опубликовала фото голой жены Трампа

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *