Украина рискует остаться островом между Западом и Востоком, — Financial Times

Инфраструктурные проекты России, такие как Керченский мост, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», могут превратить Украину, которая была мостом между Востоком и Западом, в остров.

Как пишет Financial Times, чтобы минимизировать потери, Украине необходимо налаживать связи с Западом, однако Киев слишком медленно проводит реформы, направленные на борьбу с коррупцией и стимулирование притока иностранных инвестиций, что может закрыть для страны «западное окно».

В августе Россия завершила строительство железной дороги, которая огибает территорию Украины.

Как пишет Financial Times, эта железная дорога является одним из нескольких российских инфраструктурных проектов, которые в сочетании с ущербом, нанесённым конфликтом в Донбассе, могут превратить Украину, прежде представлявшую собой своеобразный мост между Востоком и Западом, в остров.

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Как продолжает издание, пока Киев пытался изолировать Крым в экономическом смысле, Москва занялась созданием новой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное сообщение с полуостровом.

Главным проектом стал 4-миллиардный мост, ведущий в Крым, который Россия строит через Керченский пролив, а также 2-миллиардная автомагистраль. И хотя экономическая рентабельность моста тоже остаётся под вопросом, главной целью данного проекта является демонстрация мощи России.

Помимо моста в Крым Москва продолжает строить инфраструктуру, позволяющую ей огибать территорию Украины. Завершённая недавно железная дорога позволяет обогнуть территорию Украины и беспрепятственно доставлять российские грузы в Белоруссию, Прибалтику и другие страны.

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Транспортный поток на этом маршруте может существенно вырасти после того, как будет открыт долгожданный международный транспортный коридор «Север-Юг», который простирается от Москвы до Мумбаи. И если Украина останется отрезанной от него, она не сможет извлечь выгоду из этого роста.

Россия также строит трубопроводы, которые позволят ей снизить зависимость от Украины, через которую в настоящее время проходит примерно половина российского газа, поставляемого в Европу. «Северный поток — 2» позволит удвоить мощность существующей линии, соединяющей Россию и Германию, а «Турецкий поток» свяжет Россию и Турцию.

Завершение строительства этих газопроводов позволит России продолжить обслуживание европейских клиентов и существенно сократит объёмы поставок газа и нефти через территорию Украины.

Как считает автор статьи, Киев не только потеряет доход от транзита нефти и газа, но и столкнётся с перспективой того, что в случае кризиса Москва может прекратить поставки газа на Украину.

«Попытки России изолировать Украину в экономическом смысле обязывают Киев заняться укреплением его торговых и транзитных связей с Западом. Но, хотя объем украинского экспорта в Евросоюз вырос, его стоимость снизилась», — пишет Financial Times.

Как заключает издание, чтобы справиться с последствиями сокращения количества связей с Востоком, Украине необходимо налаживать связи с Западом. Однако это требует инвестиций, но Киев слишком медленно проводит реформы, направленные на борьбу с коррупцией, стимулирование притока иностранных денежных вливаний и приватизацию государственных предприятий.