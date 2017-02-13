Украина – разлагающееся чудовище, но заступников у него хоть отбавляй!

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко бьет тревогу: последствия проведения выборов в Донбассе будут страшными для Украины. Таким образом круг маразма замкнулся, и весь этот анабасис, начатый «борьбой за демократию», в качестве окончательного торжества демократии видит… отмену демократии! Даже не фальсификацию выборов по ельцинской матрице «лживого избранничества», а вообще – ликвидацию их! Вот тогда и будет демократическая Украина – если выборов вовсе не проводить…

Конечно, и сегодня существуют арабские абсолютные монархии – но Украина же не монархия… И как можно на одной части территории выборы запретить, а на другой оставить? Порошенко на одном краю будет избранным президентом, а на другом – монархом? И каким? Наследным?

Строго говоря, все споры о фашизме Украины можно вести только об одном: сформировался ли фашизм «в Украине» или «на Украине».

Режим, который не является традиционно-монархическим и в то же время отказывается выборы проводить, не будучи уверенным в контроле за подсчетом голосов (то есть в удобном для себя результате голосования) – по определению есть фашистская военная диктатура или хунта.

Эта хунта пришла к власти путём вооружённого переворота и поддерживает свою власть исключительно военным террором. Причем принявшим какие-то чудовищные размеры, лишённым той «стыдливости», которая заставляет умеренные хунты прятать и скрывать от мировой общественности свой террор против населения. Эта хунта бесстыдно расстреливает города своей страны из всех видов тяжёлого оружия, охотно позируя для всех мировых СМИ в роли карателей и палачей.

Споры о том, является ли киевская власть фашистской в такой ситуации напоминают споры о том является ли фашизм фашизмом или является ли город Ессентуки – городом Ессентуки?

Украинская преступная группировка является организатором огромного множества террористических актов. Некоторые из них резонансные, другие – малоизвестны широкой публике. Часть терактов украинская ОПГ пытается перевесить на других (как сбитый «Боинг» на РФ), другими же хвастается, не снимая за них с себя ответственности.

Отказ Запада от признания бандитами и террористами тех, кто хвастается бандитизмом и терроризмом на весь мир – заставляет говорить о сделанном на Западе зловещем выборе, который, конечно, важнее локально-украинского кошмара.

Какое же будущее ждёт человечество, если его принудят называть террористами жертв терактов, а демократами – политиков, расстреливающих из пушек своих избирателей?

Важно отметить, что разлагающееся чудовище Украины очень важно для мировой мафии в технологиях «Окна Овертона». В 2013 году пролитие крови протестующих демонстрантов воспринималось как немыслимое преступление. Органам правопорядка не выдавалось даже стрелкового огнестрельного оружия!

Когда на Майдане погибли 70 тунеядцев и грантожоров, убитых непонятно кем, – всего 70! – это объявили трагедией национального масштаба. К 2017 году количество убитых и искалеченных протестантов достигает уже десятков тысяч, а количество беженцев – миллионы.

И нам предлагают считать смерть 70 тунеядцев преступлением власти, а смерть десятков тысяч протестующих против новой власти – «борьбой за демократию»!

Недовольных прямо на улицах массовым порядком расстреливают, выживших тащат в пыточные подвалы, подвергают там немыслимым формам пыток и издевательств. И такой порядок предлагается считать европейской демократией?! И если Европа стоит на его стороне, и требует «уважать» власть садистов и террористов, осатаневших от поддержки с Запада уголовников – значит, надо понимать: Европа сделала свой выбор в пользу фашизма.

Она это широко не анонсировала, но сделала это. Европа перестала возмущаться расстрелами политических оппонентов, даже если расстрелянных – десятки тысяч. Европа перестала даже удивляться фразам «Выборы смертельны для Украины», и потому выборный процесс должен пресекаться любой ценой.

Но если Европа всё перечисленное считает нормальным и готова глотку перегрызть за украинский преступный режим – это означает лишь одно: Европа мутировала в фашистского пособника. Она стала коричневой, отказалась от тех ценностей, которыми была привлекательна для угнетённых наций и подданных в деспотиях.

Ведь жертвы деспотий хотят не формального переименования деспотии в «демократию» – а каких-то реальных прав и реальных перемен. Среди них – право граждан протестовать, право граждан выбирать кого они хотят (а не кого «правильно» с точки зрения хунты), право на защиты от пыток, право на жизнь, наконец.

Но всякий, кто не поддерживает нынешнюю укро-власть – «террорист» и может быть убит без суда и следствия, причём из любого, даже самого тяжёлого вида оружия… И это всё – демократия? Выбор в пользу Европы? Если Европы – то только Европы образца 1942 года.

Чем чудовищнее становятся преступления украинского фашизма – тем бесстыднее и циничнее действуют наши «внутренние украинцы», которые дали украинизму заранее карт-бланш на любые действия. Рупор либералов «Новая Газета» – публикует фейк, ссылаясь на диалог в соцсетях с неизвестного аккаунта, что легендарного комбата Гиви (Толстых) убили «свои».

Накал ненависти к русским у «Новой Газеты» таков, что она ни секунды не думала ни о своей репутации, ни каком-нибудь алиби. И в итоге превращается из федеральной газеты в коллектор грязных подзаборных слухов, разоблачённых чуть ли ни в тот же день людьми, имена которых использовала «Новая Газета». Это как если бы, например, «Известия» в 1942 году перепечатали в точности фашистскую листовку, сброшенную с самолёта…

Г.Явлинский, кандидат в президенты РФ, выступает с заявлением, тут же подхваченным «Эхом Москвы» – что надо прекратить помощь Донбассу, отдать Украине границу и надеяться, что резню с геноцидом предотвратят «международные организации». Некогда вполне себе левая и социалистическая «Экономическая и философская газета» из номера в номер стала вещать, что единственной причиной войны на Украине являются… ополченцы, защищающие свои дома и семьи от геноцида!

В тылу у России действует огромная и разветвлённая «пятая колонна» нового мирового порядка, в основе которого лежат ложь и террор, террор и ложь. Но наших «внутренних укров» это нисколько не смущает: за свои гонорары они охотно уложат любое количество чужих жизней…

Что же за общество формируется на Украине с прицелом и на нас, и на всё человечество? Власть, которая ломает протестующих расстрелами городов – сами понимаете, сломав их, вряд ли станет считаться с какими-то их интересами и нуждами. Миллионы людей погружаются в ледяную мглу дегенеративной социальной системы, которая поддерживает регресс террором, террор регрессом, а питание умам даёт всё более и более куцее, просроченное, токсичное и гнилое.

Трудно придумать что-то глупее украинской идеологии – этого плоского и бессвязного поноса, удивительным образом сочетающего в себе патологическое непонимание бывшим человеком своего родового происхождение с патологическим непониманием своих личных интересов. Даже самые примитивные народы земли сохраняют всё же некоторую связь с реальностью и инстинктом самосохранения.

Но под радиацией украинствующей пропаганды миллионы людей провалились ниже самого примитивного, ниже даже животного уровня понимания мира…

Мышление дикаря из дикого леса – узкое, маленькое, но построено правильно: оценка реальности, оценка желательного, поступок между реальным и желательным – всё это присутствует у дикаря, хотя ему остро не достаёт знаний о мире.

Мышление же вторичного дикаря (майдауна) представляет из себя громыхающую в голове, как гайки в ведре, смесь прежних знаний и навыков: сломанных, расчленённых, бессвязных. Отрывочная память о сложных социальных реалиях удивительным образом сочетается с непониманием самого простого и изначального для человеческого ума.

Есть большая разница между дегенерацией, идущей спонтанно, как гниение – и принудительной, которая запрещает человеку даже на личном уровне противостоять деградации и психическому вырождению.

Одно дело – если человек сам не хочет поддерживать свой умственный уровень. И совсем другое – когда его заставляют тупеть и деградировать с помощью мощнейшей террористической структуры, не принимающей возражений, использующий весь спектр насилия, подавления и пыток.

Одно дело – если школьник сам сбежал с занятий в школе; и совсем другое – когда его в подвале заперли и сильно избили, чтобы не смел открывать учебников…

Перестройка в СССР опиралась на гниение умов и нравов, идущее само собой, без насилия. Она поощряла дегенеративное поведение пряником, но не карала за отказ от него. И казалось, что так будет всегда…

Но так всегда не может быть. В дегенеративном обществе, где норма объявлена «патологией» и уравнена в правах с патологиями – обязательно патологию в итоге объявят «нормой».

Массовое гниение и разложение умов и совести в постсоветский период непременно должно было достичь стадии перехода количества в качество, когда взамен дегенеративному плюрализму, уравнивающему праведника с выродком, приходит канонизация выродков.

Именно в этой стадии мы сегодня, в 2017 году, и находимся. Украина уже осуществила переход к напугавшей даже Польшу (которая сама не подарок) канонизации выродков, к маргинализации всего социального и а-социало-кратии. Т.е. к власти, целиком скомплектованной маргиналами: психопатами, криминалом, террористами и т.п. Это самое страшное, что может случиться с человеком в истории – ад на земле, поддерживаемый неограниченным террором и карательными операциями, всесторонний регресс, агрессивная диктатура регресса.

Это уже за пределами понятий «государство» и «нация» – потому что государство означает инструмент по благоустройству территории. Террористы-регрессоры же на подконтрольной им территории организуют большой концлагерь, лагерь смерти с постепенным уничтожением слоя за слоем местного населения.

Нация – с точки зрения цивилизации – это первый из всех в истории профсоюз, созданный по языковому принципу в условиях натуральных хозяйств ещё до разделения людей на отдельные профессии. Для чего создавали нацию? Для того же, что и любой другой профсоюз: для обеспечения защиты и благосостояния вступивших в него членов. Смысл существования нации: коллективная помощь многих каждому «своему».

Нормальное государство, как и нормальная нация – существуют не для подавления человеческого «Я», а для его поддержки. Всякий человек ярко индивидуален, он создан по образу и подобию Божьему, это целая вселенная, а потому поглощаться, растворятся в государстве и нации он не должен. Они – броня, а не желудки, переваривающие в себе индивидуальности, расщепляющие их единым желудочным соком…

Когда государство или нация вырождаются и перерождаются наподобие раковых клеток, они из панциря, делающего беззащитную индивидуальность защищённой, превращаются именно во чрево, в желудок, переваривающей множество разных личностей в однообразный зловонный кал.

События на Украине носят апокалиптический характер не в силу чудовищности зверств украинского фашизма (мало ли зверств познала наша история?) а в силу отношения к украинскому фашизму у нас и в мире.

Это благожелательное отношение к совершенно очевидному и оголтелому зверью, безумному и беспощадному, к бешеным псам с кровавой пеной на мордах – показывает нам, что никакой самодеятельности укро-фашизма нет, а есть всемирный проект «Вечное рабство».

И множество сил в США, в Европе, в России – лихорадочно работают на этот проект, буквально на руках носят садистов и выродков, порожденных «украинской идеей».

И злостно игнорируют то, что во фразе «Украина защищает свою независимость» – нет ни объекта, ни субъекта, ни предмета. То есть фраза с точки зрения теории познания – потрясающий парадокс. В ней то, чего нет, защищает так, как немыслимо и невозможно защищать то, чего не может быть!

Николай Выхин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/17183/-