Украина проведет лучшее «Евровидение», — Кириленко

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что страна проведет лучшее «Евровидение» в истории.

Во вторник вечером ожидается старт продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017».

«Фаны „Евровидения” с нетерпением ожидают этого, потому что они знают, что как и в 2005 году… в 2017 году… Украина проведет лучшее „Евровидение” в истории», — заявил Кириленко на церемонии старта продажи билетов.

Как ранее сообщала «Русская Весна», команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса «Евровидение-2017» на Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы.

Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Читайте также: Стала известна стоимость билетов на Евровидение