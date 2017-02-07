УКРАИНА. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. ВЫВОДЫ. ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?. (ЧАСТЬ 4).

После публикаций статей о фашизме, его происхождении и его прошлом, о его закате (или новом расцвете — не мне делать выводы и на них настаивать), события стали развиваться с необычайной скоростью. Очередные пациенты палаты №6 начали требовать введения военного положения на Украине, а некоторые требовали приступить к уничтожению этнических русских, проживающих на территории Украины при помощи танков. Правда при этом, опыт «Михи», как пожирателя галстуков почему-то забылся. Я уже не говорю о попытке группы радикалов во власти узаконить языковой и культурный геноцид. При этом, критика их действий воспринимается, отнюдь с не добрыми пожеланиями, вплоть до обвинений в отсутствии патриотизма! Правда не понятно какого патриотизма? Особенно беснуются на различных сайтах «жлоботрепачи», которым подходит сегодняшний термин – тролли, а простым и общепонятным с давних времён языком – платные лгуны.

Я не предлагаю аргументы для политических групп. Делать выводы – право каждого!

Хочу, однако, напомнить ряд старых истин:

1) Человек, забывший прошлое, но построит будущего, а живущий прошлым – не имеет будущего.

2) История – суровый учитель и тот, кто не сделает надлежащих выводов из прошлого – не построит будущего, история преподаст ему уроки, часто – болезненные.

3) Сомневайтесь и будете ближе к истине. (В этом изречении — истина).

Кроме того:

1) Дьявол рождается из пены на губах ангела, спорящего о справедливости.

2) В дискуссии не следует смеяться или спорить, следует стараться понять!

3) Самое простое, это рассказывать, чего нельзя, а самое сложное, это знать как можно.

4) И, без привязки к какой бы то ни было религии: Господь Бог створил человека по своему образу и подобию. Интересно, какую цель он преследовал, создав человека таким, каким он и есть?

И ещё: Любому, претендующему на роль архитектора нашего с вами будущего, нужно всегда помнить о том, что сказано выше.

В КОНЦЕ: В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ И КТО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ НАШИХ НАРОДОВ?

Вот этот вопрос тоже будет освещаться, с учётом прошлого и настоящего, с надеждой на построение разумного, обеспеченного и сбалансированного, с точки зрение интересов, нашего с вами будущего.

Но, уважаемые – прошлое – это наша история, вне зависимости от её оценок, исходя из претензий той или иной личности на роль архитектора будущего для того или тех народов, проживавших веками и проживающих по сей день на тех или иных территориях, находящихся на тот или иной момент под юрисдикцией того или иного государства. Это касается и нас с вами, той территории, которую наша с вами Украина, унаследовала после развала СССР и людей, проживающих на этих землях в настоящее время. Унаследованные территории, а вместе с этим, люди, на них проживавшие и проживающие – та проблема, решение которой и ООН по сей день не предложила, не нашла. А как много территорий и народов, по случаю или чьей-то воле, оказалось там, куда пришли инородцы, колонизаторы, просто политики с их пониманием права и устремлениями? И что делать со всем тем круговоротом проблем, из которого мы с вами, тоже ищем выход?

Один известный комментатор и блогер заметил: «- чтобы было по существу, то, как говорят в Одессе – «нужно это иметь», но, даже имея, что сказать, а сказав это, нужно чтобы тебя услышали, особенно в разноголосице мнений, болтовни и просто трепа».

Но, как говорится, едем дальше, по теме. Перефразирую старую поговорку – Без рубашки ближе к делу.

Продолжим тему о ситуации в нашей стране, обвинениях – обоснованных или нет – в пропаганде и следованию по пути возрождения фашизма, об идеализме участников 2-го Майдана, о радикалах – кто они, идеалисты или прагматики, о результатах событий, называемых революцией, о надеждах и разочарованиях, о наших украинских перспективах, о том, как и когда будем жить по новому и что это новое нам несёт!

В предыдущих статьях мы остановились на теме, когда и где зародился фашизм, что он собой представлял как экономическо-политическая концепция, начали обсуждение перспектив реализации концепции нашей либеральной экономической модели, в 3-й части вкратце коснулись других вопросов нашего жития-бытия. Так продолжим.

О ситуации в Украине

Вернемся к ситуации в Украине и рассмотрим действующие факторы по аналогии с теми, которые привели к власти национал-социалистов в Германии.

Критики не могут отрицать, что мы можем сравнивать положение в Германии после войны и сегодня в Украине, где огонь войны затронул целое государство, в котором войны не было уже более 70 лет. Все это так. Но для Украины, унаследовавшей при распаде СССР достаточно дееспособную промышленность (в отличие от ситуации в после военной Германии, имею ввиду Отечественную или, кому как ближе и понятнее, 2-ю Мировую войну), не было ни со стороны западных стран-благодетелей, в компанию к которым Украина с момента приобретения независимости, так стремилась и стремится, ни собственных, планов Маршалла. Всё наше руководство, не называя фамилий, они известны, ни наши законодатели, фамилии всех за двадцать с лишним лет, имевших задачей сбережение и сотворение новой экономики, тоже известны, ничего сделано не было. Только пустой трёп и обещания! Что мы на сегодня реально имеем? Кто, с ответственностью, может сказать, что наши люди сегодня реально живут лучше, чем, скажем, до окончательного разрушения СССР и его экономики?

После 1991года экономика оказалась настолько разрушенной, что никакая война не способна была бы её разрушить больше, чем это сделали мы сами. Причем уничтожение промышленности было настолько явным, необоснованным и без реальной необходимости, что возникают подозрения о новых методах борьбы против целого народа, против украинского народа.

Кем, в чьих интересах и с какой целью?

Более того, уничтожая наши промышленность, науку и культуру, средства массовой информации, которые, кстати, в своём большинстве, сегодня являются не украинскими, украинский народ, в добавок, обвиняется в неумении быстро приспособиться к условиям работы в рыночной экономике, в лени и т.д. Это тоже является высшей формой изысканного иезуитского, отношения к коренным народам, как народу варваров, народу неудачников, что не умеет строить свою государственность. А не в этом ли обвиняли немцев после Первой Мировой войны? И чем это закончилось, к чему это привело? К взрыву национализма со всеми разрушительными последствиями.

А все это и у нас осуществляется на фоне отлучения коренного народа от управления государством. Хуже того, с дальнейшей отправкой на Запад нашей молодёжи, для обучения в их школах, институтах и т.д., с целью подготовки специалистов, утративших реальную связь со своим домом!

Второе обстоятельство связано опять-таки с так называемым «европейским вопросом». В Украине зарегистрировано более 600 культурных и политических организаций, которые внедряют идеологию англосаксонского либерализма. Посмотрите доступную статистику и, как говорил Остап Бендер, пусть в меня кинет камень, кто докажет, что я не прав.

Небольшому числу лиц не коренных народов принадлежит более 2/3 неубыточных промышленных предприятий Украины. Кто самый богатый человеком в Украине? Кто иже с ним?

Третий момент состоит в навязывании украинским народам западной, по свой сущности, англосаксонской версии «демократии», что, в своем большинстве, народ не воспринимает через ее двойные стандарты.

Речь идет о правах человека, о демократии, которую, в зависимости от потребности, оговаривают тысячами условностей, в то время как народу годами не выплачивается заработная плата, когда 83% население живет на зарплату ниже прожиточного минимума, когда 7 млн. украинцев работают за границей или ищут там работу, попросту – находятся там в услужении! Простите, но сколько среди этих 7 миллионов человек дееспособных, крепких мужиков? А кто их ждет дома и что делают в это время наши обаятельные девушки и женщины в этом утомительном ожидании возврата этих крепких мужиков? Чем они заняты? Будем уточнять?

Четвертое обстоятельство тоже очень напоминает период Веймарской республики. Народы Украины дали миру массу талантливых ученых, философов, поэтов, писателей. На этой земле родился конструктор первых космических кораблей — Королев, здесь развивал учение о ноосфере Вернадский, в Киеве была создана первая в Европе электронно-вычислительная машина, которую, впоследствии, с совершенствованием, производили под названиями Минск-21 и 22!

Разработана теория программирования и многое другое, чем гордится все человечество. Однако сегодня народ Украины представляют тоже, как «варваров», всячески унижая его выдающихся людей. Страну превратили в огромный рынок, где ученые и специалисты вынуждены торговать, потому что государство не в состоянии финансировать науку!

В парламенте и правительстве мы также наблюдаем картину, аналогичную Веймарской республике. За период только с 1990 по 2015 год сменилась чёртова дюжина премьеров, и что? Депутаты все время формируют большинство, которое никак не формируется во что-то дееспособное, действующее реально в интересах народа, а не его либерально-предпринимательского меньшинства, чаще всего состоящего не из коренного народа, что не позволяет принимать необходимые стране и народу законы. К сожалению, все покупает и продается. Наша ли это мораль?

Пропаганда насилия, открытого секса и культа вещей, культа потребления, также ведет к разрушению нравственности. Ещё бы! Простой вопрос – кому-то можно, а мне нет? Не согласен! Я тоже имею право! Дайте! Или возьму сам! Дальше продолжать?

Возникает вопрос: что будет скреплять наше общество, если эрозия нашей культуры, нравственности, морали, вековых принципов славянской добродетели и т.д. усилится и все покатится вниз по наклонной? Вниз, по пути замены традиционных ценностей, включая правила общежития, менталитет, добродетель, в конце концов, на принципы, нам абсолютно чуждые? Что останется от нас, как от народа или народов? Если кто-то думает, что причесать всех под одну гребёнку труда не оставит, пусть оглянется вокруг, пусть, в конце концов, посмотрит на наш Юго-Восток. Там своя мораль и своё понимание правды, что бы и с какой бы целью не говорила пресса и благодетели, как с Запада, так и с Севера или Востока.

Формируется чрезвычайная ситуация. Жизнь уже показывает достаточно наглядно, как обстоит дело с национализмом в нашем содружестве, чья, как говорится, карта будет сверху! Усиление, до преобладания в обществе, идей национального прогресса, вызовет необходимость обновления экономической теории, направленной на усиления контроля над экономикой коренным народом. Но это уже было и мы знаем, чем кончилось! Не говорит ли вам, не напоминает ли уже имевшее развитие ситуации?

Вместо вывода.

Германский нацизм, октябрьский переворот и западная англосаксонская демократия имеют в своей основе те же корни. Это ветки одного дерева и одного корня.

«Нации — это все», — говорили ранее евродемократы, но то же повторил и Гитлер. Однако любое национальное движение, абсолютно необходимое для выживания нации, несет в себе элемент агрессии, что определяется, провоцируется борьбой конкретной нации за получение и, в дальнейшем, сохранении тех преимуществ, которые были получены в результате мобилизации людей под флагами борьбы за национальное достоинство, впоследствии – за его превосходство. При этом, все окружающие соседи трактуются как фактор противодействия расцвету именно конкретной нации, причем уже не будет имеет абсолютно никакого значения каким способом, какими методами!

В итоге, если такое движение не ограничить моральными законами, оно выродится в преступную организацию и будет рано или поздно уничтожена. Пример нацистской Германии ещё достаточно свеж и показателен.

Так какими же путями развиваться обществу, в частности нашему?

Мы не восприняли, во многом обоснованно, коммунистическую идеологию. Но никто не задумывался, над вопросом, что же мы, в конце концов, в этой идеологии не восприняли, что отвергли и по каким причинам? Саму идею или пути построения подобного общества, сопряжённые с насилием, ограничениями, деспотическому переподчинению интереса личности интересу общества?

Но наступлению англосаксонской либеральной идеологии, направленной на формирование общества без свойственных тем или иным народам, сложившихся веками принципов взаимоотношения, т.е. обезличиванию народа, может быть противопоставлено только народное объединение, т.е то, что больше всего свойственно славянам, народам славянских государств. Не зря же вся англосаксонская верхушка так стремилась уничтожить первое в Западной Европе объединение славянских государств — Югославию, что и сделала, в конце концов, т.к. пример успешности славянского объединения был уничтожающим фактором для англосаксонской версии управления народами.

Вывод? Позитивное развитие событий в это время связано не столько с отстаиванием интересов конкретной нации, как бы важно для нас это не было, сколько с защитой ВСЕХ национальных культур и наций от идеологического прессинга интернациональным капиталом, который, уничтожая отдельные культуры, уничтожает и нации, их породившие. Уничтожает физически. А каждая уничтоженная нация приближает наш с вами общий конец, освобождая земли и недра, так желаемые, до вожделения, со стороны западных благодетелей.

Только национальная культура, национальная история и духовная идеология превращают деморализованную толпу в соборное содружество, владеющее признаками ума, способное к эволюционному, благоприятному интеллектуальному развитию всех членов этого содружества. Т.е. общеобразовательный уровень населения, о чём упоминалось выше, жизненно важен для народов на той или иной территории, в нашем случае – на земле Украины. За счёт чего и в каком направлении? Ответ однозначен — чтобы уцелеть, как народам или народу, необходимо развивать культуру, образование, общественные интересы и т.д. с учётом национальных культур, включая язык и национальное сознание, за что и нужно бороться.

Как говорил шейх Кунта-Хаджи в конце XIX века, обращаясь к чеченцам: «… Если скажут идти в церковь, идите, потому что они всего лишь строения, а мы в душе мусульмане. Если вынуждают носить кресты, носите их, они всего лишь железы. Но! Если ваших женщин будут использовать и насиловать, вынуждать забыть язык, культуру и обычаи, поднимайтесь и бейтесь до последнего, что остались. Воля и честь народа — это его язык, обычаи и культура, дружба и взаимопомощь, прощение друг другу, помощь вдовам и сиротам».

Так что мы, если лет через 20-30 вступим в так называемое Европейское Сообщество, найдем там? Это, конечно, если это сообщество само уцелеет к тому времени.

Почему в 1937-м в году многое изменилось для тех, кто в это время был при власти? Почти все историки, которым было разрешено или поручено освещать эту тему, возлагали и продолжают возлагать ответственность за проблемы того времени только на одного человека, на И.В. Джугашвили (Сталина). Справедливо ли это? Сомневаюсь. Не в одном человеке причина, а в устремлениях общества. Вот, что, к примеру, писал патриарх Алексий-I в письме от 20 февраля 1918 года: «Настоящее, несчастнейшая полоса в жизни России, постоянно ставит нас перед кризисами, опасностями, и ужасами. А в это время — более чем когда-либо, накануне всяких новых испытаний. Нужно только просить Господа, до конца оставаться ему верным и не изнемочь под весом креста. Все в руках божьих и все может измениться так, что отвержены и ликвидированы будут все те, кто сегодня спешить ликвидировать других – всех и вся. Этот закон не знает исключений. Как сказано в священном писании «Люди пожинают то, что сеяли».

Это пророчество начало сбываться через 18 лет. Будем молиться и мы, а Бог рассудит. Недолго осталось ожидать и нам.

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, однодумцам и оппонентам,

Для однодумців і опонентів : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/17101/-