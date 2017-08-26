Украина продолжит европейский путь, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.
В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Он является международной координационной организацией украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.
«Некоторые политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в Европейском Союзе, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры.
Мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», — сказал Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1503773106
3 thoughts on “Украина продолжит европейский путь, — Порошенко”
* «Порошенко заявил, что страна продолжит идти
по европейскому и евроатлантическому пути…»
= А если не будут тудыть, у ГЕЙропу, пускать, то он отберёт у них
«украинские крылья», на которых ВЕСЬ мир летает !!!
И придётся этой Старушке Евре на Метле летать!!!
Что, впрочем, для них давно привычно – Ведьмы, однако…
* СМИ, 13:29 26.08.2017.«Весь мир летает на «украинских крыльях», заявил Порошенко»
— « Петр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником
и заявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир.
«Благодаря вам Украина носит гордое звание авиационного государства»…
Премьер-мин. Вл. Гройсман также поздравил граждан страны с Днем авиации.
«Изобретения УКРАИНЦЕВ – от первых моделей Игоря Сикорского
до современных самолетов-гигантов «Руслан» и «Мария» –
являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения», — заявил он.»
* * Справочка ::
= Сикорский, Игорь Иван. (1889-1972) — русский и американ. авиаконструктор,
учёный, изобретатель, философ…
Род. в Киеве в семье известного психиатра, проф. Киевского ун-та
Ивана Алексеевича Сикорского (1842—1919)
и Марии Стефановны Сикорской, урождённой Темрюк-Черкасовой.
В 1903-06 гг. учился в петербургском (!) Морском училище.
В 1907 г. поступил в Киевский политехнич. ин-тут.
Начинал работать в Киеве (в Российской империи!!).
С 1912 по 1917 год работал глав. конструктором в отделе
Русско-Балтийского вагонного з-да в С.- Петербурге.
В 1912-14 гг. создал в Петербурге самолёты «Гранд» (“Русский (!) витязь“),
«Илья Муромец», положившие начало многомоторной авиации…
…В марте 1919 года Сикорский эмигрировал в США…
= Антонов, Олег Конст. (1906-84)
Род. в 1906 г. в деревне Троица Вороновской волости Подольского уезда
Московской губернии… С 1912 г. жил в г. Саратове.
В 1915-22 гг. учился в Саратовском реальном училище…
В 1924 г. поступил на путейский ф-т Саратовского ун-та…
В 1925 г. поступил на машиностр. ф-тет ЛПИ им. М.И.Калинина.
С 1933 г.— глав. констр. планерного завода в Тушино.
С 1938 г. — ведущий инженер КБ Яковлева.
В 1940-41 гг. — главный конструктор завода в Ленинграде…
И т.д., и т.п.
И лишь с 1952 г. руководил киевским ГСОКБ-473…
= = Вот таких вот два “щырых” (украинских) авиаконструктора…
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* Михайло Петренко (1817-62). «Небо»
Муз.- Людмила Александрова,
аранжир. — Владислав Заремба.
— ”Дивлюся на небо та й думку гадаю :
Чому я не сокіл, чому не літаю ? …”
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1-4) _ Дивлюся на небо, та й думку гадаю ::
то “Боїнг”, чи “Боров” у хмарах літає ??..
Чому же ти, боже, їх Розум відняв,
і там промисловість – з землею зрівняв ??…
2-4) _ Колись Україна літала за хмари ::
Антонов та Янгєль – сіЯли Стожари !!… (1)
А нині Украйна стоїть як жебрак :: (2)
Пани – знов жирують, Народ – знов кріпак !!… (3)
3-4) _ Була же колись ЧерешнЕвим ти Краєм !.. (4)
А нині літають лиш Воронів зграї !!…
Бандера важніший тепер, ніж Патон !.. (5)
І “гетьманом” став Шоколадний Барон…
4-4) _ Він п*є безпробудно та й в думках літає,
а гроші народні – у банках ховає !!…
Чи зможе з нацистами Ненька літать ??..
Чи рАчками стоя, слину лиш ковтать ???…
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(1) = Антонов, Олег Конст.(1906-84) — гениальный авиаконструктор,
академик АН СССР, Герой Соц.Труда (1966),
лауреат Ленинской премии (1962) и Сталинской премии 2-й степени (1952).
= Янгель, Михаил Кузьмич (1911-71) — академик АН СССР.
Дважды Герой Соц.Труда. Лауреат Ленинской премии.
Главный конструктор КБ «Южное», г. Днепропетровск.
= Стожари — 4. Название разных (по местностям) созвездий:
Плеяд, Тельца, а также Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой в центре.
Есть хорошая песня “Стожари”в исполнении Таисия Повалий.
(2) жебрак- нищий.
(3) кріпак — крепостной.
(4) ЧерешнЕвий Край — черЕшневый край. Есть хорошая песня :
«Черешневый край»
(Моя Родина пахнет дыней и летом!)
Сл.- Юрий Слащев, муз.- Александр Черненко
_ Черешневый край, тебя нет родней.
Баштаны, поля, базар птичьих стай,
Налитые солнцем улыбки людей
Всё это родной, Радивоновский рай…
(5) Патоны, отец и сын – два гениальных учёных и организатора производства !!…
= Патон, Евгений Оскарович (1840-1953)- русский и советский учёный-механик
в области сварки, мостостроения, …Руков-тель уникального (!!)
Ин-та электросварк, который с 1953 г. носит его имя.
Герой Соц.Труда (1943, за автоматизацию электросварки танков),
лауреат Сталинской премии… Вице-президент АН УССР (1945-52).
= Патон, Борис Евгеньевич (1918), с 1953 г. — директор Ин-та электросварки им. Е.О.Патона,
с 1962 г. президент НАН Украины, акадеик АН СССР (1962), …,
дважды Герой Соц.Труда, (1969, 1978), лауреат Ленинской премии (1957),
Сталинской премии 3-ей степени (1950), …
Силон Селенов, 26 августа 2017