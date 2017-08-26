Украина продолжит европейский путь, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Он является международной координационной организацией украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.

«Некоторые политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в Европейском Союзе, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры.

Мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», — сказал Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Читайте также: Порошенко унизил своих военных перед парадом ко «Дню независимости» (ВИДЕО)