Украина 

Украина продолжит европейский путь, — Порошенко

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Украина продолжит европейский путь, — Порошенко | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Он является международной координационной организацией украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.

«Некоторые политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в Европейском Союзе, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры.

Мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», — сказал Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина». 

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1503773106

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3 thoughts on “Украина продолжит европейский путь, — Порошенко

  • 27.08.2017 at 01:59
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    * «Порошенко заявил, что страна продолжит идти
    по европейскому и евроатлантическому пути…»

    = А если не будут тудыть, у ГЕЙропу, пускать, то он отберёт у них
    «украинские крылья», на которых ВЕСЬ мир летает !!!
    И придётся этой Старушке Евре на Метле летать!!!
    Что, впрочем, для них давно привычно – Ведьмы, однако…

    * СМИ, 13:29 26.08.2017.«Весь мир летает на «украинских крыльях», заявил Порошенко»
    — « Петр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником
    и заявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир.
    «Благодаря вам Украина носит гордое звание авиационного государства»…
    Премьер-мин. Вл. Гройсман также поздравил граждан страны с Днем авиации.
    «Изобретения УКРАИНЦЕВ – от первых моделей Игоря Сикорского
    до современных самолетов-гигантов «Руслан» и «Мария» –
    являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения», — заявил он.»

    * * Справочка ::
    = Сикорский, Игорь Иван. (1889-1972) — русский и американ. авиаконструктор,
    учёный, изобретатель, философ…
    Род. в Киеве в семье известного психиатра, проф. Киевского ун-та
    Ивана Алексеевича Сикорского (1842—1919)
    и Марии Стефановны Сикорской, урождённой Темрюк-Черкасовой.
    В 1903-06 гг. учился в петербургском (!) Морском училище.
    В 1907 г. поступил в Киевский политехнич. ин-тут.
    Начинал работать в Киеве (в Российской империи!!).
    С 1912 по 1917 год работал глав. конструктором в отделе
    Русско-Балтийского вагонного з-да в С.- Петербурге.
    В 1912-14 гг. создал в Петербурге самолёты «Гранд» (“Русский (!) витязь“),
    «Илья Муромец», положившие начало многомоторной авиации…
    …В марте 1919 года Сикорский эмигрировал в США…

    = Антонов, Олег Конст. (1906-84)
    Род. в 1906 г. в деревне Троица Вороновской волости Подольского уезда
    Московской губернии… С 1912 г. жил в г. Саратове.
    В 1915-22 гг. учился в Саратовском реальном училище…
    В 1924 г. поступил на путейский ф-т Саратовского ун-та…
    В 1925 г. поступил на машиностр. ф-тет ЛПИ им. М.И.Калинина.
    С 1933 г.— глав. констр. планерного завода в Тушино.
    С 1938 г. — ведущий инженер КБ Яковлева.
    В 1940-41 гг. — главный конструктор завода в Ленинграде…
    И т.д., и т.п.
    И лишь с 1952 г. руководил киевским ГСОКБ-473…

    = = Вот таких вот два “щырых” (украинских) авиаконструктора…
    — — — * — — —

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  • 27.08.2017 at 02:02
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    * Михайло Петренко (1817-62). «Небо»
    Муз.- Людмила Александрова,
    аранжир. — Владислав Заремба.
    — ”Дивлюся на небо та й думку гадаю :
    Чому я не сокіл, чому не літаю ? …”
    — — — * — — —

    1-4) _ Дивлюся на небо, та й думку гадаю ::
    то “Боїнг”, чи “Боров” у хмарах літає ??..
    Чому же ти, боже, їх Розум відняв,
    і там промисловість – з землею зрівняв ??…

    2-4) _ Колись Україна літала за хмари ::
    Антонов та Янгєль – сіЯли Стожари !!… (1)
    А нині Украйна стоїть як жебрак :: (2)
    Пани – знов жирують, Народ – знов кріпак !!… (3)

    3-4) _ Була же колись ЧерешнЕвим ти Краєм !.. (4)
    А нині літають лиш Воронів зграї !!…
    Бандера важніший тепер, ніж Патон !.. (5)
    І “гетьманом” став Шоколадний Барон…

    4-4) _ Він п*є безпробудно та й в думках літає,
    а гроші народні – у банках ховає !!…
    Чи зможе з нацистами Ненька літать ??..
    Чи рАчками стоя, слину лиш ковтать ???…
    — — — — — — —

    Reply
  • 27.08.2017 at 02:06
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    (1) = Антонов, Олег Конст.(1906-84) — гениальный авиаконструктор,
    академик АН СССР, Герой Соц.Труда (1966),
    лауреат Ленинской премии (1962) и Сталинской премии 2-й степени (1952).
    = Янгель, Михаил Кузьмич (1911-71) — академик АН СССР.
    Дважды Герой Соц.Труда. Лауреат Ленинской премии.
    Главный конструктор КБ «Южное», г. Днепропетровск.
    = Стожари — 4. Название разных (по местностям) созвездий:
    Плеяд, Тельца, а также Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой в центре.
    Есть хорошая песня “Стожари”в исполнении Таисия Повалий.
    (2) жебрак- нищий.
    (3) кріпак — крепостной.
    (4) ЧерешнЕвий Край — черЕшневый край. Есть хорошая песня :
    «Черешневый край»
    (Моя Родина пахнет дыней и летом!)
    Сл.- Юрий Слащев, муз.- Александр Черненко
    _ Черешневый край, тебя нет родней.
    Баштаны, поля, базар птичьих стай,
    Налитые солнцем улыбки людей
    Всё это родной, Радивоновский рай…
    (5) Патоны, отец и сын – два гениальных учёных и организатора производства !!…
    = Патон, Евгений Оскарович (1840-1953)- русский и советский учёный-механик
    в области сварки, мостостроения, …Руков-тель уникального (!!)
    Ин-та электросварк, который с 1953 г. носит его имя.
    Герой Соц.Труда (1943, за автоматизацию электросварки танков),
    лауреат Сталинской премии… Вице-президент АН УССР (1945-52).
    = Патон, Борис Евгеньевич (1918), с 1953 г. — директор Ин-та электросварки им. Е.О.Патона,
    с 1962 г. президент НАН Украины, акадеик АН СССР (1962), …,
    дважды Герой Соц.Труда, (1969, 1978), лауреат Ленинской премии (1957),
    Сталинской премии 3-ей степени (1950), …

    Силон Селенов, 26 августа 2017

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