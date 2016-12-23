Украина продолжает мечтать об экспорте газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина с 2021 г. начнет экспортировать газ.

Различные официальные украинские лица неоднократно говорили о планах не только добычи газа для удовлетворения собственных нужд, но и об экспорте. Впрочем, эксперты не сомневаются, что все эти заявления останутся только мечтами.

На этот раз Насалик заявил, что Украина работает над уменьшением своей зависимости от импорта газа.

«В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером», — заявил он.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман пообещал увеличить добычу за 5 лет на 7 млрд кубометров газа в год. Кроме того, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал увеличить добычу до 27 млрд кубометров.

Между тем, даже 27 млрд кубометров – это просто нижняя граница, которая даст возможность почти не импортировать газ, но не позволит его накапливать, не говоря уже об экспорте.

В 2015 г. объем потребления в стране составил 34,4 млрд кубометров, но это только за счет сильного сокращения потребления, снижения норм по обогреву домов и помещений, росту цен на газ для населения. В 2013 г., например, Украина потребляла 50,4 млрд кубометров газа.

То есть, если учитывать нормальное состояние промышленности и экономики, Украине необходимо около 50 млрд кубов в виде собственной добычи.

Между тем, эксперты уверены, что более 20 млрд кубометров в год Украина не сможет добывать традиционными методами, а остальное можно было бы добывать за счет сланцевых месторождений. Но такая добыча является нерентабельной, крупных месторождений, которые бы позволили снизить затраты, нет, а инвесторы, после ряда исследований и пробного бурения, отказываются от проектов.

Стоимость добытого газа, как, например, это было в Польше, оказалась просто неконкурентоспособной, в районе $500 за тыс. кубометров, что примерно в 2,5-3 раза выше рыночных цен.