Украина: предприниматели Чернигова вышли на антиправительственный протест

Несколько сотен предпринимателей Чернигова и области 15 февраля вышли на акцию протеста «Нас достало!» против нововведений городской и центральной власти.

В частности, местные предприниматели отмечали, что нововведения, которые были приняты в 2017 году Правительством и Верховной радой, уничтожают реальный сектор экономики, а именно – малый и средний бизнес регионов.

Представители малого и среднего бизнеса области выступают против уплаты налогов с заработанных доходов, «драконовских» штрафов за нарушение законодательства по оплате труда и против платы за присоединение к электросетям.

Как рассказала одна из организаторов акции протеста депутат Черниговского городского совета, член ОО «Сияние Сиверщины» Ирина Березинец к акции присоединились предприниматели из разных районов области – Городнянского, Новгоро-Северского, Семеновского районов.

«Требования сегодняшней акции к местной власти – уменьшение ставки единого налога вдвое и уменьшение платы за землю. До Верховной Рады, Кабмина – отмена «драконовских» штрафов в 320 тысяч гривен, которые нам под елку положил Правительство и платы за присоединение к электросетям. Потому и плата, которая есть на сегодняшний день, она является непосильным для все предпринимателей»,- отметила Березинец.

Кроме этого, предприниматели будут обращаться относительно уменьшения тарифов. «Я на себе уже почувствовала, как два дня назад мне принесли платежку за отопление 100 кв. м. офисного помещения. За прошлый месяц я оплатила 6500 гривен, за январь мне принесли 9300 гривен. Терпение уже просто лопнуло»,- говорит Ирина Березинец.

По завершению акции, предприниматели подписали резолюцию с обращением к центральной и местной власти.

В случае же, если власть имущие не услышат черниговских предпринимателей, представители бизнеса обещают 23 февраля на всеукраинской конференции малого и среднего бизнеса собраться с представителями из разных областей, объединить требования и продолжат требовать выполнения их требований.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/16/ukraina-predprinimateli-chernigova-vyshli-na-antipravitelstvennyj-protest/