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Украина получит безвизовый режим до лета, — Юнкер

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Украина получит безвизовый режим до лета, — Юнкер | Русская весна

Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины. По крайней мере, об этом заявил 10 февраля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер журналистам по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев будет принято окончательное решение по безвизовому режиму.

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По словам Юнкера, Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486724804

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