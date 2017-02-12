Украина под прицелом: Эффективные меры против террористического государства

Украина — террористическое государство. Атмосфера, как осенью 1999.

Мой друг из России, коллега по литературе, спросил меня: «А ты чувствуешь, какая атмосфера в СМИ?»

Мне в Донецке немного не до политических ток-шоу на российских центральных каналах. И потому я искренне удивился: «Какая?».

Друг ответил уверено: «Чем-то напоминает осень 99-го. Во всех полит шоу уже неделю одно и то же. Хватит терпеть выходки террористического государства Украина. Надо действовать, как в Сирии. Ну, так Путин и сказал, что Киев не выполняет минские соглашения и можно бы их принудить к выполнению. Вот, а в 99-м было похожее. Мол, хватит терпеть рассадник терроризма Чечению. Надо навести там порядок. Хватит терпеть похищения людей, нападения. Ну, и сам понимаешь, если Соловьев называет Украину террористическим государством, то без соотвествующей отмашки он бы этого себе не позволил».

В таких вопросах я предпочитаю полагаться на оценку гражданина России. Он лучше чувствует атмосферу в СМИ и в обществе.

Я изучил последние новости, пересмотрел ряд политический ток-шоу. И да, Украина обозначена, как террористическое государства. Идёт подготовка общественного мнения, чтобы прекратить геноцид мирных жителей на Донбассе.

Украина дорого заплатит за обстрелы Донецка в 2017 году, и за убийство полковника Михаила Толстых. Этим она в очередной раз подчеркнула свою террористическую, антигуманную сущность. И значит, Украине снова пришла пора терять территории. Тем более, что Донбасс по факту Украине не принадлежит уже 3 года.

Украина до сих пор не может оправиться от того, что крымчане дружно сказали, что не хотят жить в одном государстве с евромайдановскими каннибалами и трупоедами. Пришло время нанести Украине ещё один окончательный геополитический удар. Максимально унизить, разломать миф о «непобедимой ВСУ, самой сильной армии в Европе», наводнить улицы психопатичными, побывавшими в плену участниками АТО, обеспечить очереди из «скорых» в аэропорту Днепропетровска, а заодно заполнить палаты интенсивной терапии в Мечникова.

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Эффективные меры против Украины

Если Украина не желает мирно и цивилизованно выполнять «Минские соглашения», то необходимо её к этому принудить. Причём принуждение одобрят и США, и Европа. Попросту потому что Украина. Очень. Всем. Надоела. И россиянам, и немцам, и американцам, и французам.

Наиболее эффективно при работе с Украиной чередование силовых и дипломатических мер. Такая вот пульсация — война-дипломатия-война-дипломатия». Война есть продолжение политики иными средствами» — такие аксиомы всегда будут неизменны и актуальны.

Лучше всего Киев начинает работает в продуктивном и конструктивном русле после очередного котла или «героического отступления», как в Дебальцево. Судя по всему, и в Киеве, и в областных центрах, и на передовой «АТО» забылись и Иловайск, и ДАП, и Изварино, и Дебальцево. Пришло время освежить память украинских патриотов. Украина напоминает шкодливую собачонку, которую периодически надо лупить газетой, чтобы она не грызла диваны в доме.

Серьёзным маркером является довольно чёткое послание в СМИ по итогам совещания Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ среди прочего обсуждали ситуацию на Донбассе, в частности отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивались также ситуация на линии разделения на юго- востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений», — рассказал Песков.

Выбор Киева: мир или позорное поражение

Выбор у Киева простой.

Или отводить тяжёлые вооружения, прекращать обстрелы территории Донецкой Народной Республики и начать выполнять Минские соглашения.

Или тяжёлые вооружения Киева превратятся в дымящийся металлолом, те, кто обстреливали ДНР из артиллерии, окажутся в широком диапазоне от палат Мечникова до могил на Краснопольском кладбище, границы ЛНР и ДНР дойдут до админ границ бывших областей.

И это будет зафиксировано в очередном раунде Минских договорённостей. А там Украина продолжит экономически и политически догнивать хоть 10 лет, хоть 20, хоть 50.

И всё это при молчаливом одобрении США и Европы. Надежды Киева, что получится обвинить Россию в агрессии, остались в далёком 2014 году. В 2017 — слишком всё изменилось.

Если Киев в довольно короткое время не образумится и не начнёт выполнять «Минск», абсолютно не удивлюсь, если ВСУ ожидает повторение Иловайска и Южного котла. А затем выход Республиканских Корпусов на админграницы, фиксация новых границ в Минских соглашениях. И продолжения Минска, которому нет альтернативы и не будет.

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