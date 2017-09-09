Украина передала в ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, в Госдуме заявили, что Порошенко хочет осложнить ситуацию

Украина передала в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету безопасности», — сказал он.

По его словам, также идет подготовка участия президента Украины Петра Порошенко в заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что таким образом Порошенко надеется осложнить ситуацию в Донбассе.

«На мой взгляд, Порошенко надеется на то, что если под эгидой ООН войдут представители тех стран, которые готовы поддерживать нынешнюю украинскую власть, то они смогут реализовать разного рода сценарии, которые позволят осложнить ситуацию в Донбассе», — сказал он.

«У украинских властей есть патроны и спонсоры, которые могут поддерживать их позицию. Но Россия уже внесла до этого свой проект, будет на нём настаивать и имеет право заблокировать украинский вариант, если мы будем считать, что он явным образом не ведёт дело к улучшению ситуации», — подчеркнул Новиков.

Читайте также: Как Путин «нагнул» Порошенко