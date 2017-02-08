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Украина отвергла предложенный ДНР план по урегулированию в Донбассе

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Украина отвергла предложенный ДНР план по урегулированию в Донбассе | Русская весна

Киев отверг предложенный Донецкой Народной Республикой план мирного урегулирования в Донбассе, ОБСЕ его проигнорировала, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что подготовили план урегулирования конфликта в Донбассе.

Он предусматривает полное прекращение огня, отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, доступ ОБСЕ в места хранения техники, создание в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зоны без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет на любые наступательные действия.

«Этот план прошел все согласования, был задокументирован и передан украинскому командованию для дальнейшей его ратификации. Но украинская сторона этот документ отвергла и проигнорировала инициативу республики», — заявил журналистам Басурин.

Он добавил, что замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг также отказался быть посредником в этом переговорном процессе, «проигнорировав нашу инициативу».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486574169

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