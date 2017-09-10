Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот»

Украина отправит в зону «АТО» самые современные свои танки — «Оплот».

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого», — сказал он.

Полторак отметил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.

Читайте также: Украина и Польша разработали «чудо-оружие» (ФОТО)