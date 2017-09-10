Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот»
Украина отправит в зону «АТО» самые современные свои танки — «Оплот».
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
«После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого», — сказал он.
Полторак отметил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504992004