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Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот»

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Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот» | Русская весна

Украина отправит в зону «АТО» самые современные свои танки — «Оплот».

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого», — сказал он.

Полторак отметил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504992004

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