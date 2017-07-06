Украина отказывается признавать документы ООН и Красного Креста по пленным

Представители Украины на Минских переговорах отказалась признавать документы Международного Комитета Красного Креста (МККК) и мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, касающиеся статуса и местонахождения удерживаемых Киевом пленных.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ЛИЦ сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

«Украина полностью игнорирует значительную часть наших запросов по тем лицам, которых мы ожидаем обменять. Они отказываются подтверждать даже факт того, что эти лица находятся у них, при этом игнорируют те сведения, которые предоставляют международные организации, такие как Международный Красный Крест, как управление по правам человека ООН», — рассказал он.

«От представителя Украины в группе по гуманитарным вопросам прозвучала достаточно резкая отрицательная оценка такой информации, полученной от международных организаций, собственно, она отказалась воспринимать эти документы как официальные документы международных организаций, тем самым практически нивелировала их статус», — подчеркнул Дейнего.

«Это заявление (о непризнании документов — примечание) вызвало явное непонимание и с нашей стороны, и со стороны координатора группы по гуманитарным вопросам господина (Тони) Фриша», — добавил уполномоченный представитель ЛНР.

«Дальше ситуация еще более усугубилась, когда мы продолжали настаивать на обсуждении этой темы. Госпожа (представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина) Геращенко заявила, что она не намерена с нами эту тему обсуждать, фактически отказалась от продолжения обсуждения этой очень болезненной для обеих сторон конфликта темы, тем самым полностью показав и свое отношение к самому процессу согласования этих списков, и отношение к тем международным организациям, которые оказывают нам помощь в более конструктивной организации работы над этим вопросом», — рассказал Дейнего.

«Реакция наша была, безусловно, однозначной: если украинская сторона открыто заявляет о нежелании вести диалог с нами, мы навязываться не можем, мы встали и вышли из-за стола — представители Луганска и Донецка покинули заседание рабочей группы, Российская Федерация тоже поддержала нашу позицию», — добавил он.

«В результате на рабочей группе по гуманитарным вопросам удалось отработать только часть повести, причиной послужило то, что Украина сорвала диалог в этой группе, и мы вынуждены были покинуть заседание», — указал уполномоченный представитель Республики.

Вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат