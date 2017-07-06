Украина отказала в политубежище члену «Яблока» (+ФОТО)

Украинские власти отказали в предоставлении политического убежища российскому «оппозиционеру», члену партии «Яблоко» Владимиру Егорову.

Об этом сообщил сам Егоров, который пожаловался, что сотрудники СБУ вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев «не увидел причин для предоставления ему убежища».

Егоров уехал из России на Украину в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Он связал нападения со своей «оппозиционной и антикоррупционной деятельностью».

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Владимир Егоров, член партии «Яблоко», у своего дома в Тверской области