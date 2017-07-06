Россия 

Украина отказала в политубежище члену «Яблока» (+ФОТО)

0 коментариев
Украина отказала в политубежище члену «Яблока» (+ФОТО) | Русская весна

Украинские власти отказали в предоставлении политического убежища российскому «оппозиционеру», члену партии «Яблоко» Владимиру Егорову. 

Об этом сообщил сам Егоров, который пожаловался, что сотрудники СБУ вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев «не увидел причин для предоставления ему убежища».

Егоров уехал из России на Украину в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Он связал нападения со своей «оппозиционной и антикоррупционной деятельностью».

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат


Владимир Егоров, член партии «Яблоко», у своего дома в Тверской области 

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499333957

Другие новости:

«Доктор, а я поправлюсь?-Да мне и самому интересно!»

0
z0tm4g_1487615522

Россия заключила крупный контракт на танки Т-90 МС для Ближнего Востока

0
wqdrgw_1464737524

ЗА ДЕРЖАВУ НЕ ОБИДНО?

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *