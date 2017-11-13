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Украина останется без угля из-за санкций против России, — Медведчук

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Украина останется без угля из-за санкций против России, — Медведчук | Русская весна

Украина рискует среди зимы остаться без угля из-за ограничения на его поставки из России, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) внесло российскую компанию «Южтранс», являющуюся, по данным украинских СМИ, одним из крупнейших поставщиков антрацита на Украину, в санкционный список предприятий, которым запрещено осуществление внешнеэкономической деятельности с украинскими хозяйствующими субъектами.

«Киев ввел санкции против крупнейшего поставщика антрацита из РФ. Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?» — написал политик в Facebook.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На территории ДНР находятся самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, в прошлом были поставки из ЮАР.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510575302

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