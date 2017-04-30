Украина окончательно отрезала Крым от днепровской воды

Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале, а именно на границе страны с Крымом. По замыслу киевских властей, эта плотина должна «окончательно отрезать» полуостров, который ранее вошел в состав России, от днепровской воды.

Причем, как неоднократно заявляли в незалежной, поводом для строительства этого сооружения стала необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались без воды вместе с Крымским полуостровом.

Новую стационарную бетонную плотину возвели за год, потратив на постройку 35 млн гривен (около $ 1,3 млн), сообщают украинские СМИ

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство местных жителей поддержали воссоединение с РФ. С тех пор Киев не теряет надежды вернуть полуостров и применяет для этого практику различных блокад. Первой из них стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу.