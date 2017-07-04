Украина одобрила план МВФ по зачистке госсектора

Правительство Украины одобрило план МВФ, предполагающий значительное сокращение числа государственных компаний. Фактически, речь идет о ликвидации большой части предприятий.

«Принятый документ, так называемый «триаж» (от англ. Triage — метод сортировки в медицине катастроф), определяет, какие государственные предприятия в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы», — отмечается в сообщении Минэкономразвития Украины.

МВФ в рамках программы предоставления помощи потребовал от Киева взять на себя обязательства по расчистке госсектора.

В долгосрочном периоде у государства останется только треть компаний, а остальные 1,614 тыс. предприятий будут ликвидированы.

Всего в государственной собственности останутся 15 особо важных государственных и 363 других объекта, необходимых для продолжения функционирования государства.

Таким образом, продолжат действовать такие монополии, как НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Укрзализныця», а также важные предприятия в оборонной сфере, сфере здравоохранения, стандартизации и метрологии, социальной политики.

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«359 объектов государственной собственности необходимо передать в концессию. К таким объектам относятся аэропорты, лесные хозяйства, автомобильные дороги. 1,255 тыс. объектов государственной собственности должны быть реорганизованы или ликвидированы», — отмечают в ведомстве, при этом 893 уже совершенно точно будут ликвидированы.

Скорее всего, этот список пополнится, так как найти желающих участвовать в концессионных соглашениях Украине будет сложно.

Фактически, речь идет о масштабной денационализации экономики, но в данном случае это может быть проблемой, так как без должного контроля даже относительно неважные объекты и предприятия могут негативно влиять как на социальную, так и на экономическую обстановку.