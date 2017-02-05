Украина обречена быть сверхдержавой Европы, — Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине роль «европейской сверхдержавы».

«Украина обречена быть сверхдержавой Европы», — сказал он в интервью украинским СМИ.

По его мнению, Европа находится в долгу перед Украиной.

«Украинские солдаты даже в эти дни еще раз продемонстрировали миру, что они спасли Европу от самой агрессивной армии в Европе, и они продолжают ее спасать, т. е. вся Европа в долгу перед украинцами», — уверен бывший президент.

Читайте также: Украинские террористы подорвали ЛЭП под Светлодарском (ФОТО)

Кроме того, он заявил, что «у Европы нет будущего без Украины».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: „Не бросайте нас, пожалуйста“. Наоборот, говорить им: „Вы должны делать это, это, это“, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины. У Европы нет будущего без Украины. Украина по экономическому потенциалу — мощная европейская страна. Мы должны на это настроиться и Украину можно за 5–15 лет превратить в ведущего игрока европейской политики», — окончательно потеряв связь с реальностью заверил Саакашвили.