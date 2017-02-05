Украина обречена быть сверхдержавой Европы, — Саакашвили
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине роль «европейской сверхдержавы».
«Украина обречена быть сверхдержавой Европы», — сказал он в интервью украинским СМИ.
По его мнению, Европа находится в долгу перед Украиной.
«Украинские солдаты даже в эти дни еще раз продемонстрировали миру, что они спасли Европу от самой агрессивной армии в Европе, и они продолжают ее спасать, т. е. вся Европа в долгу перед украинцами», — уверен бывший президент.
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Кроме того, он заявил, что «у Европы нет будущего без Украины».
«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: „Не бросайте нас, пожалуйста“. Наоборот, говорить им: „Вы должны делать это, это, это“, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины. У Европы нет будущего без Украины. Украина по экономическому потенциалу — мощная европейская страна. Мы должны на это настроиться и Украину можно за 5–15 лет превратить в ведущего игрока европейской политики», — окончательно потеряв связь с реальностью заверил Саакашвили.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486242011