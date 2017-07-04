Украина не войдёт в Европу вместе с Бандерой, — МИД Польши

Польша готова наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, если официальный Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

Об этом в интервью изданию wPolityce заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Экономическое сотрудничество (с Украиной — прим. ред.), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, обстоит с историческими вопросами.

Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу вы не войдёте. Мы говорим об этом и громко, и тихо.

Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах», — пояснил Ващиковский.

По словам министра, Варшава будет настаивать на том, чтобы Украина уладила все спорные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

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