Россия 

Украина не получила поддержки в Совбезе ООН, — Чуркин

0 коментариев
Украина не получила поддержки в Совбезе ООН, — Чуркин | Русская весна

Украине не удалось заручиться поддержкой государств-членов Совета Безопасности ООН на заседании по вопросу ситуации в районе Авдеевки в ДНР.

Об этом заявил постпред России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин.

«Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что Минские договорённости должны быть выполнены», — отметил Чуркин в интервью RT.

Также он добавил, что Украина не получила выгоды от состоявшегося заседания и провокационных заявлений о России и ДНР.

Читайте также: Трамп намекнул на международное признание Республик Донбасса, — немецкие СМИ

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486488998

Другие новости:

sr1xxs_1482411606

К проблеме медиа-одичания

0

Закат эпохи неолиберализма в России 4. Время менять общественное сознание

0

Закат эпохи неолиберализма в России 3. Эволюция Владимира Путина

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *