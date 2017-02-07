Украина не получила поддержки в Совбезе ООН, — Чуркин

Украине не удалось заручиться поддержкой государств-членов Совета Безопасности ООН на заседании по вопросу ситуации в районе Авдеевки в ДНР.

Об этом заявил постпред России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин.

«Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что Минские договорённости должны быть выполнены», — отметил Чуркин в интервью RT.

Также он добавил, что Украина не получила выгоды от состоявшегося заседания и провокационных заявлений о России и ДНР.

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