Украина не намерена импортировать электроэнергию из России

Власти Украины не рассматривают возможность импортировать электроэнергию из России и на данный момент такой вариант развития событий не возможен, заявил в эфире украинского ICTV глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

До этого, как сообщает РИА Новости, он отмечал, что поставки угля или газа из России являются единственной альтернативой углю из Донбасса для Украины, поскольку доставлять топливо из ЮАР нет возможности. «Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», — сказал Насалик.

EADaily ранее сообщало, что министерство энергетики Украины предлагает Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок антрацита из Донецкой и Луганской народных республик. Всего на складах сейчас находится 927 тыс. тонн антрацита. Среднесуточное потребление антрацита составляет около 30 тыс. тонн в сутки.

«В среднем, запасов антрацита хватит примерно на 40 суток. Только механизм введения решением Кабинета министров чрезвычайного положения позволяет „Укрэнерго“ по диспетчерской команде в любое время останавливать, уменьшать или увеличивать генерацию, или, соответственно, опускать ту или иную единицу оборудования в энергосети», — добавил министр Насалик.

Напомним, ветераны-каратели уже третью неделю блокируют железнодорожные пути на Донбасс, по которым поставляется уголь из народных республик, якобы борясь с контрабандой.